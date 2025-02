Mazda MX-5 Spirit Racing, l’edizione in serie limitata per il Giappone

La casa automobilistica Mazda continua a proporre agli utenti modelli del tutto interessanti che rappresentando il risultato di un lungo e dettagliato lavoro di progettazione e realizzazione. Tra le novità più importanti di questo marchio automobilistico c’è proprio la Mazda MX-5 Spirit Racing.

Tutti noi conosciamo la Mazda MX-5 poiché presentata dalla casa costruttrice come piccola roadster che si contraddistingue grazie a una serie di elementi che rispettano parametri che la rendono leggera e divertente. Adesso, però, la MX-5 Spirit Racing rappresenta un punto di ripartenza verso la produzione di vetture sportive. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Mazda MX-5 Spirit Racing: i dettagli

Donare un carattere e uno stile del tutto più sportivo alla MX-5. Con tale obiettivo la casa automobilistica giapponese ha pensato di lavorare su una versione speciale che arriverà sul mercato in futuro. Secondo quanto diffuso finora, per il debutto ufficiale si dovrà attendere almeno fino a novembre.

Sappiamo inoltre che la piccola roadster sarà prodotta con un’edizione limitata a sole 200 unità destinate solamente al mercato giapponese. Una decisione che sicuramente creerà malcontenti tra i tantissimi appassionati del marchio che avrebbero voluto toccare con mano questa speciale versione sportiva.

A contraddistinguere questa versione la presenza di alcuni elementi estetici che non fanno altro che rendere il look della MX-5 Spirit Racing del tutto aggressivo. Non passa dunque inosservata la presenza di un nuovo splitter anteriore molto più evidente, nuove minigonne laterali e cerchi in lega a sei razze. Modifiche anche per quanto riguarda la meccanica grazie a modifiche al motore 2.0 Skyactiv-G benzina in grado di erogare quasi 200 CV.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questo importante progetto che Mazda porterà avanti per conquistare gli automobilisti giapponesi. Naturalmente non possiamo escludere che in caso di successo il costruttore decida di fare debuttare la vettura anche in altri mercati. Vedremo dunque quali saranno le decisioni del marchio.