Apple: il suo iPhone pieghevole potrebbe non mostrare la piega sul display

A quanto pare si avvicina sempre di più il lancio dell’iPhone pieghevole. Questo dispositivo di cui si è discusso tanto negli ultimi tempi, sarebbe finalmente in cantiere in casa Apple, con alcune indiscrezioni che in queste ore avrebbero rilanciato. Il colosso di Cupertino infatti vorrebbe lanciare il suo primo foldable con una caratteristica esclusiva rispetto a tutti gli altri: niente piega visibile al centro del display.

iPhone pieghevole: niente piega sul display, sarebbe la rivoluzione

Le ultime ore sono state frutto di nuove informazioni trapelate sul web, in quanto si è parlato ancora del prossimo iPhone pieghevole. Apple ha intenzione secondo gli esperti di eliminare le pieghe in modo da distinguersi dalla concorrenza. Per farlo, l’azienda americana avrebbe scelto dei materiali e delle tecnologie all’avanguardia, tutto per un risultato ineccepibile.

Si tratterebbe quindi di un grande passo avanti rispetto alla concorrenza che, sebbene abbia rilasciato negli ultimi anni diverse edizioni dei suoi foldable, ancora non è riuscita ad eliminare la tanto odiata piega al centro dello schermo. Nel caso in cui dovesse riuscire questa impresa ad Apple, si aprirebbe un nuovo capitolo nel mondo dei pieghevoli.

Design a libro e schermo protettivo

Il nuovo iPhone pieghevole adotterà un design a libro, con apertura verso l’interno, proprio come il Galaxy Z Fold di Samsung. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il display esterno sarà protetto da un vetro sviluppato da Corning, partner storico di Apple. Al momento non si sa se la scelta ricadrà sul famigerato Ceramic Shield o su una nuova variante appositamente pensata e progettata per questo Device.

Le indiscrezioni inoltre danno per certo l’impiego di Samsung Display per la fornitura di tutti e due i pannelli dedicati all’iPhone pieghevole. In questo modo continuerebbe quindi la lunga collaborazione tra i due colossi tecnologici nonostante la loro rivalità diretta nel mercato degli smartphone. Per quanto riguarda il lancio, non avverrà prima del prossimo 2026.