iPhone 16e, ufficiale il nuovo device di punta di Apple

Finalmente ci siamo. Il colosso americano Apple ha presentato in veste ufficiale sul mercato mobile il suo nuovo smartphone di punta di fascia “economica”. Ci stiamo riferendo al nuovo iPhone 16e, che va quindi a sostituire in maniera definitiva la serie iPhone SE, confermando dunque i rumors emersi in rete qualche settimana fa. Tra le sue caratteristiche di rilievo, troviamo l’introduzione su questo modello della nuova Apple Intelligence.

Apple stupisce, arriva ufficialmente sul mercato il nuovo iPhone 16e

Il colosso americano Apple ha da poco annunciato in veste ufficiale sul mercato mobile il suo ultimo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, il modello in questione è stato spoilerato ampiamente nel corso di queste settimane, ma alla fine è arrivato sul mercato con il nome di iPhone 16e.

Come prima novità rispetto ai modelli appartenenti alla serie più economica dell’azienda, qui troviamo Apple Intelligence. Pieno supporto dunque a svariati strumenti, tra cui strumenti di scrittura e una maggiore protezione della privacy degli utenti. Dal punto di vista prestazionale, troviamo a bordo il soc Apple A18. Abbiamo poi delle novità rispetto al passato anche dal punto di vista estetico.

Il nuovo smartphone dispone infatti di un look molto simile ad iPhone 14. Troviamo infatti un display con un notch centrale. Non l’ultima novità dell’azienda, ovvero la Dynamic Island, ma si tratta comunque di un passo avanti rispetto all’ultimo modello di iPhone SE. Il pannello è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici di diagonale in risoluzione 2532 x 1170 pixel con True Tone e con rivestimento oleorepellente. Rimane sul retro un singolo sensore fotografico. Quest’ultimo è un sensore Fusion da 48 MP dotato di teleobiettivo 2x il quale è comunque in grado di garantire ottimi scatti. All’appello, non manca neanche la certificazione di resistenza IP68.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPhone 16e di casa Apple sarà disponibile al pre-ordine dal 21 febbraio e sarà acquistabile dal 28 febbraio nelle colorazioni Black e White a 729 euro con 128 GB, 859 euro con 256 GB e a 1109 euro con 512 GB.