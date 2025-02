Zeekr e Lynk & Co: Nuove Prospettive per una Strategia Vincente

La recente operazione, che ha visto Zeekr diventare azionista di maggioranza di Lynk & Co, segna un punto di svolta nel panorama automobilistico. I due marchi, sotto la guida strategica di Geely Holding Group, hanno presentato il loro ambizioso piano prodotti per il 2025. La gamma diventa sempre più diversificata e tecnologicamente avanzata, con l’obiettivo di consolidare la presenza sui mercati internazionali.

Zeekr e Lynk & Co: La strategia vincente per il 2025

Nel 2025, Zeekr lancerà tre nuovi modelli, completamente elettrici o dotati di sistemi ibrido plug-in, in Cina. Tra questi, la station wagon Zeekr 007 GT estate, con dimensioni imponenti, sospensioni pneumatiche e un powertrain condiviso con la berlina 007, capace di erogare fino a 457 kW. Mentre il SUV EX1H, modello ibrido plug-in, e il grande SUV DX1H, completeranno l’offerta. Questi ultimi due modelli saranno essenziali per rafforzare la posizione del marchio nel segmento dei veicoli a nuova energia di alta gamma.

Lynk & Co, invece, si focalizzerà su veicoli dal prezzo superiore a 200.000 yuan, con motorizzazioni elettriche, per i modelli compatti, e sistemi ibridi, per quelli più spaziosi. Il SUV full-size Lynk & Co 900, rappresenta il modello di punta essendo dotato di avanzate sospensioni pneumatiche e un ampio schermo 6K. Ma anche combinando motorizzazione ibrida plug-in con prestazioni eccezionali. Un secondo modello, ancora da annunciare, completerà la gamma destinata al mercato cinese, contribuendo anche a rafforzare l’impegno del marchio verso l’innovazione e la mobilità urbana.

Tuttavia, anche se ulteriori dettagli tecnici saranno svelati nei prossimi mesi, l’espansione non si fermerà sui confini nazionali. Infatti, i modelli Lynk & Co 02 e Lynk & Co 08, che promettono un’esperienza di guida senza precedenti, sono già pronti per il lancio internazionale. Saranno cruciali per aumentare la presenza nei mercati esteri, in particolare in Europa. Con un volume di vendita previsto di 710.000 unità, i due marchi ambiscono a diventare una valida alternativa ai giganti BMW, Mercedes-Benz e Audi.