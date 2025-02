Zeekr 7 GT: la rivoluzione elettrica che sfida i colossi europei

Zeekr lancia la sua nuova 7 GT. Una station wagon elettrica destinata a imporsi sul mercato. Dopo il debutto in Cina nel secondo trimestre del 2024, questo modello raggiungerà anche l’Europa. Arrivando così ad ampliare l’offerta del marchio premium di Geely. Grazie a una batteria sviluppata da CATL, l’auto vanta un’autonomia che arriva fino a 825 km, collocandosi ai vertici del settore elettrico.

Zeekr 7 GT: batterie avanzate e ricarica ultrarapida

Questa vettura nasce dalla piattaforma PMA2+. Ovvero la stessa della berlina Zeekr 007 e sfrutta l’architettura modulare SEA, progettata in Svezia. Nei test su strada in Cina, la 7 GT è stata avvistata accanto a modelli ad alte prestazioni come la Porsche Taycan e l’Audi RS6. Segno della volontà di Zeekr di competere nel settore premium dell’elettrico.

La Zeekr 7 GT sarà disponibile in due configurazioni di batteria. Il modello base monta una batteria LFP da 75kWh. Quest’ ultima chiamata Golden Brick Battery, utilizza la tecnologia a 800V. Tale sistema permette una ricarica dal 10% all’80% in soli 10,5min, offrendo una rapidità di utilizzo senza precedenti.

La versione di punta, invece, sfrutta una batteria NMC da 100kWh. Garantendo un aumento dell’autonomia fino a 610km con soli 15 minuti di ricarica. In base ai test condotti secondo il ciclo CLTC, la gamma di percorrenza varia da 585km nella versione standard fino a 825km per il modello più efficiente.

Design sofisticato e prestazioni elevate

Con una lunghezza di 4864mm, una larghezza di 1900mm e un’altezza di 1445mm, la Zeekr 7 GT presenta un passo di 2925mm. Offrendo un’abitabilità superiore alla media. Il design segue la filosofia “Hidden Energy” e si distingue per un’estetica raffinata e moderna. Uno stile che trova la sua completezza nel display interattivo Zeekr Stargate e dai cerchi disponibili in misure da 19 o 20”.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il modello a trazione posteriore è equipaggiato con un motore elettrico da 310kW (416CV). La versione a trazione integrale, invece, aggiunge un propulsore anteriore da 165kW (221CV). Per una potenza complessiva di 475kW (637CV). A differenza della berlina Zeekr 007, la station wagon integra sospensioni pneumatiche e include l’opzione di un gancio di traino. Zeekr, già presente in Olanda, Norvegia e Svezia, punta così a rafforzare la sua presenza sul mercato europeo.