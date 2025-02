WhatsApp: tre impostazioni da cambiare subito

WhatsApp, com’ è noto, è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. Ma molte delle sue impostazioni predefinite possono mettere a rischio la privacy degli utenti. Non tutti sanno che alcune opzioni, attivate automaticamente, potrebbero esporre informazioni personali a persone non autorizzate. A tal proposito, un gruppo di esperti tedeschi ha segnalato tre funzionalità che sarebbe meglio modificare immediatamente per garantire una maggiore sicurezza.

Come evitare la condivisione di dati sensibili su WhatsApp

La prima impostazione da controllare riguarda la visibilità dell’immagine del profilo. Di default, questa viene mostrata a chiunque abbia il numero dell’utente nella propria rubrica. Ciò però potrebbe facilitare l’accesso ai dati personali da parte di sconosciuti o malintenzionati. Per limitarne la visibilità, basta accedere a Impostazioni, poi Privacy e Immagine del profilo. Da qui poi scegliere l’opzione più adatta, ad esempio limitando l’accesso solo ai propri contatti.

Un’altra impostazione importante riguarda l’ultimo accesso e lo stato online. Questi dati permettono agli altri di sapere quando è stata aperta l’applicazione per l’ultima volta. Per disattivarli, occorre entrare in Impostazioni, Privacy, Ultimo accesso e online e selezionare chi può vedere queste informazioni. La scelta più sicura è impedire la visualizzazione a tutti o almeno a chi non si conosce direttamente.

L’ultima funzione da modificare è quella delle conferme di lettura, ovvero le famose spunte blu. Queste permettono di sapere se un messaggio è stato visualizzato, ma allo stesso tempo espongono informazioni sulle proprie abitudini di utilizzo dell’app. Per disattivarle, bisogna entrare sempre in Impostazioni, poi Privacy e disattivare l’opzione Conferme di lettura.

Oltre a queste modifiche, ci sono altre precauzioni utili per proteggere i propri dati. Innanzitutto bisogna diffidare di messaggi sospetti ricevuti da numeri sconosciuti. Specialmente quelli che invitano a cliccare su link di dubbia provenienza. Bloccare e segnalare utenti sospetti aiuta a prevenire truffe e tentativi di phishing.

Insomma, prendere queste precauzioni permette di usare WhatsApp in modo più sicuro. Evitando spiacevoli sorprese legate alla violazione della privacy.