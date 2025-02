WhatsApp: questo messaggio sta bucando tanti conti correnti

Se anche voi utilizzate WhatsApp ogni giorno come tutto il resto della popolazione potreste recentemente essere incappati in un nuovo tentativo di truffa che sta colpendo moltissimi utenti italiani, tutto ciò nasce dal fatto che i truffatori hanno iniziato ad utilizzare come mezzo di comunicazione per entrare in contatto con le loro vittime WhatsApp, dal momento che quest’ultimo a differenza dei metodi convenzionali permette di raggiungere una platea di utenti molto più ampia rispetto al passato, ecco dunque che in diretta conseguenza di ciò anche le probabilità di successo aumentano in maniera considerevole, ciò i truffatori lo sanno e ovviamente lo stanno sfruttando a proprio vantaggio per poter appropriarsi di denaro in modo illecito.

Dal momento che questa truffa sta colpendo anche l’Italia, ovviamente conoscerla e il modo migliore per riuscire a difendersi e non cascare nel tranello, di conseguenza osserviamo bene che cosa succede in modo tale da evitare ogni pericolo.

Come esordisce la truffa

La truffa in questione esordisce tramite un comune messaggio in arrivo direttamente su WhatsApp, all’interno di questo messaggio è presente la richiesta di scambiare una piccola conversazione in modo molto banale, dietro quest’ultima però si cela la truffa vera e propria, gli elementi che ci permettono di riconoscerla sono vari ma molto facili da notare, in primis il testo del messaggio appena descritto e poi la presenza di un numero sconosciuto non presente in rubrica e con il quale non condividiamo nessun gruppo, altri elementi decisamente facili da individuare sono il prefisso decisamente poco comune e anche il paese di provenienza che risulta spesso essere una nazione africana.

Se doveste ricevere questo tipo di messaggio, la cosa migliore da fare ovviamente risulta non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto, in tal modo non gli permetterete di contattarvi ulteriormente proteggendovi da ulteriori rischi.