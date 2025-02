Tranello phishing in corso: la truffa ha fregato tutti derubandoli

Anche oggi c’è una truffa in giro, un tranello da evitare assolutamente in quanto potrebbe svuotare il conto e rubare i dati personali di diverse persone. Il tentativo di inganno sta andando avanti da diverse settimane e le segnalazioni stanno arrivando sempre più frequentemente. In basso ci sono tutte le informazioni.

La truffa si nasconde in un messaggio, ecco come è stato scritto il testo che vi può fregare

Questo qui sotto è il messaggio che sta fregando gli utenti. La truffa si nasconde infatti in un testo in cui una finta ragazza fa un preambolo per portare la vittima a conoscerla su un sito di incontri che però non è reale. Ecco il testo:

“Tanto per cominciare, io sono attratto dagli uomini determinati, ma tu cosa sei?

Puoi trovarmi e scrivermi nel profilo su cui sto cercando l’anima gemella?

Un amico mi ha detto che sei un uomo serio e non ti dispiace iniziare una nuova relazione e ha condiviso la tua posta.

Forse stava scherzando con me, perché non ha detto il nome e non ha mostrato la foto.

Ma se sei tu, allora mi troverai e inizieremo a comunicare, lo voglio davvero.

Mi chiamo Gisken, sono !AGE. Lascio la mia foto in modo che possiate trovarmi facilmente.

Ti lascio il mio profilo e aspetterò una tua risposta lì – Gisken_pussy3

Sono molto preoccupato e aspetto un nuovo messaggio nella notifica!

Con amore, Gisken!“.

Messaggi di questo tipo possono mettere in crisi gli utenti, soprattutto quando si tratta di persone molto attente. Anche i più esperti hanno finito per cascarci, finendo nella rete di una truffa che purtroppo ha messo in grave difficoltà tantissime persone rubandogli anche dei soldi. Bisogna pertanto stare molto attenti, visto che in un secondo si può cliccare sul link presente nel testo che porta le persone a rovinarsi letteralmente.