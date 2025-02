Notebook DELL in SUPER sconto di 400 euro su Amazon solo oggi

Prezzo super scontato su Amazon per uno dei notebook migliori degli ultimi anni, parliamo di un Dell XPS 14 (9440), dispositivo pensato più che altro per coloro che sono alla ricerca di un device che possa essere il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo, senza andare a sfogarsi nel mercato dei dispositivi da gaming spinto e particolarmente performanti.

Come è facilmente intuibile dalla sua nomenclatura, il prodotto è caratterizzato da un pannello da 14,5 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ per raggiungere il massimo dettaglio e nitidezza generale, mentre sotto il cofano si può trovare un processore Intel Core Ultra 7, Series 1 Intel Evo edition, che viene completato a sua volta dalla presenza di 16GB di RAM ed anche da 512GB di memoria interna su SSD (la scheda grafica è invece una Intel Arc).

Dell XPS 14: nuovi sconti mai visti su Amazon

Una spesa così bassa davvero non ce l’aspettavamo, il Dell XPS 14 può essere vostro con un risparmio superiore al normale, considerando appunto che il suo listino è di 1799 euro. Negli ultimi 30 giorni gli utenti lo hanno potuto acquistare a 1659,82 euro, mentre oggi Amazon è voluta andare ancora oltre con un risparmio di 400 euro, per arrivare a dover investire solamente 1259,00 euro per il suo acquisto. Ordinatelo al seguente link.

Disponibile nella colorazione Platino, il notebook presenta uno chassis metallico di ottima qualità generale, con tastiera funzionale ed efficiente, i keycaps sono molto ampi e profondi, piacevoli al tatto anche per lunghe digitazione, oltre che naturalmente completamente retroilluminata per l’utilizzo anche in ambienti bui. I tasti funzione sono posti esattamente al di sopra della stessa tastiera, con un design completamente diverso e differente da ciò che siamo solitamente abituati a vedere.