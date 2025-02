Amazon BOMBA: il prezzo di Samsung Galaxy S24 Ultra è da RECORD

E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un Samsung Galaxy S24 Ultra, gli utenti infatti possono fare i conti con uno sconto quasi unico nel suo genere, applicato in automatico da parte di Amazon, per avvicinare il più possibile gli utenti al suo acquisto, considerandolo comunque come uno smartphone ancora oggi di ottima qualità.

In termini dimensionali il device è decisamente più grande nel normale, il suo peso è di 232 grammi, con alle spalle dimensioni di 162, x 79 x 8,6 millimetri di spessore, il tutto impreziosito dalla presenza di un ampio display da 6,8 pollici di diagonale, che resta essere il solito ottimo dynamic AMOLED 2X, con refresh rate a 120Hz, 16 milioni di colori, protezione Gorilla Glass Armor ed una densità di 501 ppi (da notare essere un pannello LTPO con possibilità di scendere con il refresh rate fino a 1Hz).

Amazon, che offerta assurda sul Samsung Galaxy S24 Ultra

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy S24 Ultra è decisamente ridotta rispetto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere, poiché il consumatore non dovrà assolutamente investire i 1499 euro previsti originariamente per il suo acquisto di listino, ma può approfittare dello sconto del 37% imbastito automaticamente da Amazon, affinché la spesa finale da sostenere equivalga a soli 939 euro. Lo potete acquistare premendo qui.

L’attenzione al comparto fotografico è davvero massima da parte di Samsung, con questo dispositivo che presenta ben 4 sensori nella parte posteriore: principale da 200 megapixel, un ultragrandangolare secondario da 50 megapixel, e ben due teleobiettivi da 12 e 10 megapixel. I video e gli scatti sono di altissima qualità, tra i migliori attualmente in circolazione, nonostante comunque si parli di uno smartphone della generazione precedente (dato che è già sul mercato l’S25 Ultra).