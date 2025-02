RTX 5080 e 5090 a rischio bagarini ? Nvidia ha trovato la soluzione

Il mese scorso la nota azienda californiana annunciato al mondo le sue nuove schede grafiche di fascia alta, durante questo mese di febbraio invece gli Innes sul mercato rendendole di fatto disponibili per tutti gli utenti, o almeno così si sperava, le schede video infatti sono andate letteralmente a ruba e sono stati vittime, un po’ come accaduto lo scorso anno per i modelli precedenti, di bagarinaggio, tantissimi utenti non interessati al gaming, infatti hanno acquistato molte schede video per poi poterle rivendere, puntando semplicemente al guadagno, fenomeno conosciuto e diffuso che ovviamente risulta sgradito sia ai consumatori ma anche alle aziende che desiderano ovviamente che i propri prodotti vengono acquistati solo da appassionati e ovviamente vogliono evitare questo tipo di fenomeno, dal momento che rende di fatto le schede meno appetibili.

Nvidia però sembra aver trovato finalmente una soluzione che possa mitigare questo fenomeno, tale soluzione prende il nome di ‘Verified Priority Access‘ E permetterà all’azienda di distinguere coloro che vogliono acquistare una scheda per pura passione e voglia di giocare da coloro che invece lo fanno per portarsi a casa un facile guadagno, scopriamo come funzionerà.

Un semplice controllo

Il programma in questione permetterà agli utenti di accedere all’acquisto di una scheda Founders Edition dal momento che andrà a controllare l’account GeForce Experience dell’utente verificando se quest’ultimo è stato creato prima del 30 gennaio e soprattutto andando a controllare lo storico delle sessioni di gioco e soprattutto alle ore accumulate, in tal modo consentirà ad un algoritmo di verificare se l’utente è un vero giocatore oppure no, in caso di responso positivo, l’utente in questione verrà invitato ad acquistare la scheda grafica, tramite questa iniziativa l’azienda spera di poter fare una cernita ed escludere dall’acquisto eventuali bagarini che ovviamente vogliono comprare tante schede video per poi ottenere un guadagno alle spalle degli utenti invece più genuini.