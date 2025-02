Android 15 sbarca su Sony Xperia 10 VI con qualche sorpresa

Sony Xperia 10 VI ha finalmente ricevuto l’atteso aggiornamento ad Android 15. Il rilascio della versione 70.1.A.0.425 segna il primo grande upgrade del dispositivo, uno dei tre previsti dal produttore. Il suo lancio però sembra essere avvenuto con un ritardo di circa tre settimane rispetto ai tempi stimati.

Il pacchetto ha un peso inferiore a 1GB e, anche se introduce il nuovo sistema operativo, non porta cambiamenti drastici all’esperienza utente.

Samsung Galaxy A13 e OnePlus 13: ecco le ultime innovazioni inserite da Android 15

Le principali novità di Android 15 includono la funzione Spazio privato, nuovi sfondi, un’interfaccia aggiornata per la schermata home e di blocco. Oltre a un pannello delle impostazioni rapide rivisitato. Ma non è tutto. In quanto Sony ha migliorato anche la funzione Side Sense e introdotto finestre pop-up rinnovate, insieme al supporto per il Bluetooth LE Audio.

Samsung ha poi rilasciato un nuovo aggiornamento per il Galaxy A13 e la sua variante 5G, concentrandosi sulla sicurezza. I firmware A135FXXSAEYA1 e A136BXXSADYB1 sono ora disponibili in Italia, portando le patch di sicurezza di febbraio 2025. Questo aggiornamento corregge 35 vulnerabilità legate al sistema Android. Di cui una di livello critico, oltre a sette specifiche per i dispositivi Samsung. Contando la sicurezza, l’update introduce anche miglioramenti alla stabilità generale del sistema.

Nel caso di OnePlus 13, le innovazioni apportate non riguardano il sistema operativo, bensì l’app di Instagram. La novità più rilevante è l’introduzione della Modalità notturna, sviluppata in collaborazione con OnePlus. Questa funzione sfrutta l’elaborazione multi-frame della fotocamera dello smartphone per migliorare la qualità delle immagini scattate in ambienti poco illuminati. Per attivarla, basta aprire Instagram e inquadrare una scena scura. La modalità si attiverà automaticamente, segnalata da un’icona dedicata.

Insomma tutti questi aggiornamenti confermano l’attenzione dei produttori nel migliorare continuamente i propri dispositivi. Tra sicurezza, stabilità e nuove funzionalità per le app più utilizzate dagli utenti.