RTX 5090, NVIDIA aumenta finalmente la fornitura

Torniamo nel mondo delle schede video e dei componenti per computer. Sono molti gli appassionati che richiedono questo tipo di prodotti ed è anche per questo che si è aumentata la fornitura delle RTX 5090.

La nuova serie delle famose schede video sembra subire un aumento della loro produzione.

RTX 5090, aggiornamenti nella fornitura?

Sembra essere tutto pronto in casa NVIDIA per aumentare di molto la produzione delle nuovissime schede grafiche, le RTX 5090, nel corso di un mese. Questa decisione sarebbe presa dopo una minore domanda di chip per data center rispetto le previsioni mantenute dalla stessa azienda.

Il nuovo aumento della produzione proviene da un lancio problematico della serie RTX 50, il quale sembra essere creato dalla scarsa disponibilità e dalle prestazioni davvero deludenti. Alcune fonti parlano di una fornitura alta di RTX 5090 in arrivo, tutto questo grazie alla riconversione degli accessi produttivi di TSMC dai chip GB200 per i data center ai GB202 per il relativo mercato consumer.

Il cambio di strategia sembra esser stato adottato da NVIDIA, per la domanda scarsa di chip Blackwell B200 per i data center. Anche se il segmento data center rappresenta ben il 90% dei ricavi di NVIDIA, l’azienda sembra star collocando la produzione verso le GPU consumer.

Questo nuovo aumento delle RTX 5090 dovrebbe realizzarsi entro un mese, considerando anche i tempi di spedizione e produzione. Anche per i partner di NVIDIA saranno concesse molti chip GB202 per poter assemblare le nuove schede.

Una mossa da parte di NVIDIA molto importante visto AMD pronta per svelare la nuova generazione RDNA 4 entro la fine del mese. Questo aumento della produzione di RTX 5090 potrebbe essere considerata come una risposta per non lasciare spazio alla concorrenza.

I vari analisti consigliano sempre una dovuta cautela agli acquirenti, suggerendo di aspettare relative recensioni prima di acquistare. Normalmente resta da vedere come si posizioneranno le schede NVIDIA in termini di prezzo ma anche di prestazioni rispetto AMD.