Google trasforma l’automobile in un centro multimediale con Android Auto

Android Automotive si arricchisce con una serie di nuove applicazioni dedicate all’intrattenimento. Utilizzabili però solo quando il veicolo è fermo. Google ha annunciato l’aggiornamento attraverso un post sul blog The Keyword. Evidenziando come il suo sistema operativo per auto diventi sempre più completo con il trascorrere del tempo.

L’obiettivo propostosi è quello di provare a migliorare i momenti di sosta. Offrendo agli utenti la possibilità di dedicarsi a giochi e altri contenuti multimediali accessibili direttamente dal display di bordo.

Un nuovo modo di vivere la guida: giochi e contenuti interattivi grazie ad Android Automotive

Questa novità è parte di un percorso iniziato durante il Google I/O 2024. Ovvero quando l’azienda aveva promesso un’espansione delle funzionalità di Android Automotive. La distribuzione inizierà con alcuni modelli di Volvo e Polestar. Ma si prevede un’estensione graduale ad altri marchi nei prossimi mesi. Per verificare la disponibilità delle nuove applicazioni, basterà accedere al Google Play Store dal sistema di intrattenimento del veicolo.

Nel maggio del 2024, Google ha lanciato un’iniziativa per rendere le app mobili compatibili con gli schermi delle automobili. Questo programma ha consentito agli sviluppatori di adattare i propri software per dispositivi di grandi dimensioni integrandoli nel sistema di bordo. Come tablet e schermi pieghevoli.

Dopo nove mesi di sviluppo, il progetto entra nella sua fase operativa. Tra le nuove applicazioni disponibili, troviamo il popolare gioco Farm Heroes Saga e il servizio F1 TV, pensato per gli appassionati di motori. Queste app offriranno un’esperienza coinvolgente per chi si trova a trascorrere del tempo a bordo di un’auto parcheggiata o in fase di ricarica.

L’innovazione di Google punta così a trasformare l’automobile in un ambiente sempre più connesso e interattivo. Il sistema Android Automotive quindi non si limita più a fornire strumenti di navigazione e assistenza alla guida. Ma diventa un vero e proprio centro di intrattenimento. Rivoluzionando il concetto stesso di viaggio. Insomma, l’idea di un’auto come semplice mezzo di trasporto ora lascia spazio a un’esperienza più ricca e dinamica. Pronta a soddisfare le esigenze degli utenti moderni.