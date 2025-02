Nuovo Galaxy S25: tasto laterale come comando avanzato

Samsung ha deciso di dare un nuovo ruolo al tasto laterale dei Galaxy S25, trasformandolo in un vero e proprio strumento di controllo rapido per diverse funzioni del telefono. Se prima serviva solo per accendere o spegnere il dispositivo, ora diventa un accesso diretto a una serie di operazioni personalizzabili. Con l’arrivo di One UI 7, questa novità si fa ancora più interessante, offrendo agli utenti più possibilità di configurazione.

Galaxy S25 ottimizza il tasto laterale

Uno degli utilizzi principali riguarda l’attivazione dell’assistente vocale. Nei Galaxy S25, una pressione prolungata sul tasto permette di avviare Gemini, che ha sostituito Bixby come assistente predefinito. Chi lo preferisce, però, può scegliere di impostare un altro assistente compatibile. Ma la vera comodità arriva con la doppia pressione del tasto, che ora può essere personalizzata per aprire direttamente una funzione specifica del telefono, senza dover passare dalle schermate principali.

Non si tratta solo di avviare un’app, ma di accedere subito a una determinata modalità. Ad esempio, si può impostare la fotocamera per scattare direttamente in modalità ritratto, registrare un video senza dover selezionare l’opzione manualmente o attivare subito la fotocamera frontale per un selfie veloce. Stessa cosa per il registratore vocale, che può essere programmato per iniziare immediatamente a registrare, oppure per Samsung Notes, dove si può decidere di aprire una nota vocale o scritta con uno strumento specifico.

La personalizzazione non si ferma qui. One UI 7 permette anche di collegare modalità e routine al tasto laterale, in modo da adattare il telefono alle proprie esigenze. Questo è un bel passo avanti rispetto alla versione precedente, che offriva meno possibilità di personalizzazione. In pratica, Samsung sta rendendo il Galaxy S25 sempre più intuitivo, permettendo agli utenti di semplificare le operazioni quotidiane con un solo gesto. Un dettaglio che potrebbe sembrare piccolo, ma che nell’uso di tutti i giorni fa una grande differenza, rendendo il telefono ancora più pratico e veloce da usare.