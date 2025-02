Google introduce aggiornamenti per Drive e Chrome: maggiore sicurezza per tutti

Di recente, Google sta lavorando a nuove misure di sicurezza per Chrome su Android. Nella versione sperimentale Canary del browser, infatti, è stato introdotto il flag “Malicious APK download check”. Tale funzione ha l’obiettivo di identificare eventuali minacce nei file APK scaricati tramite il browser. Così da fornire un ulteriore livello di protezione rispetto ai sistemi già esistenti, come il Play Protect.

Novità per Google Drive: gestione più efficace dei permessi

I file APK consentono di installare applicazioni al di fuori del Google Play Store. Ma possono comunque contenere malware se provenienti da fonti non affidabili. Con questa novità, quindi, Google intende limitare il rischio di infezioni da virus per coloro che scelgono di installare app da canali alternativi. Anche se al momento tale funzione è disponibile solo nella versione Canary, il suo rilascio ufficiale potrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Aumentando così la sicurezza per milioni di utenti.

In contemporanea a tutto ciò, Google ha sviluppato anche un aggiornamento per GoogleDrive, rivolto in particolare ai Drive condivisi. Dopo una prima fase di test, la nuova gestione dei permessi è ora disponibile per tutti gli utenti nella versione web. Il rilascio però avverrà gradualmente. Quindi non tutti potranno accedervi immediatamente.

La modifica consente alle persone di limitare l’accesso a file e cartelle con due opzioni. Ovvero restringere l’accesso a una singola risorsa o all’intera cartella. Entro febbraio 2026, però la prima opzione sarà eliminata. Mantenendo solo la limitazione a livello di cartella. Questa decisione mira a rendere più uniforme e trasparente la gestione dei permessi all’interno di Drive.

Gli utenti riceveranno aggiornamenti sulle prossime modifiche direttamente da Google. Garantendo così una transizione fluida e senza intoppi. Insomma, come detto, l’obiettivo principale di questo cambiamento è migliorare la sicurezza e l’organizzazione dei documenti condivisi. In modo da evitare gravi errori o accessi non autorizzati.