Gemini: Google rende gratuito il caricamento dei documenti per gli utenti standard

Finalmente ora è possibile caricare su Gemini dei documenti da analizzare anche se non si ha l’account a pagamento. Ora, chiunque può sfruttare questa funzione senza costi aggiuntivi, migliorando notevolmente le potenzialità dell’assistente AI di Google. Non servirà più dunque avere Gemini Advanced per farlo.

Cosa permette di fare questa novità su Gemini

Con l’accesso gratuito all’upload e all’analisi dei file, gli utenti possono ora caricare documenti su Gemini per ricevere:

Riepiloghi rapidi dei contenuti;

dei contenuti; Analisi dettagliate e approfondimenti;

e approfondimenti; Possibilità di porre domande sul contenuto dei file caricati;

sul contenuto dei file caricati; Creazione di grafici e schemi basati sui dati estratti.

Google ha annunciato questa novità in un post su X (ex Twitter), confermando che la funzione è disponibile su web, Android e iOS. Se, aprendo Gemini, compare il messaggio “Carica file per ottenere riepiloghi rapidi e approfondimenti utili”, allora l’accesso è già abilitato sul proprio account.

Le limitazioni della versione gratuita

Sebbene l’accesso alla funzione sia ora esteso a tutti, gli utenti gratuiti dovranno accettare alcune restrizioni:

Non è possibile caricare fogli di calcolo complessi o file di codice per l’analisi dettagliata (questa opzione rimane un’esclusiva per gli abbonati a Gemini Advanced);

o per l’analisi dettagliata (questa opzione rimane un’esclusiva per gli abbonati a Gemini Advanced); Esiste un limite giornaliero di utilizzo , visibile come percentuale della quota disponibile. Una volta raggiunto il tetto massimo, bisognerà attendere alcune ore prima di poter caricare altri file;

, visibile come percentuale della quota disponibile. Una volta raggiunto il tetto massimo, bisognerà attendere alcune ore prima di poter caricare altri file; Alcune funzioni avanzate, come Deep Research , Gems personalizzati , Saved Info e Recall , sono ancora bloccate dietro il paywall di Gemini Advanced;

, , e , sono ancora bloccate dietro il paywall di Gemini Advanced; Gli abbonati paganti possono gestire fino a un milione di token per l’analisi dei documenti, un limite ben superiore rispetto a quello disponibile per gli utenti gratuiti.

Come caricare un file su Gemini

Caricare un documento è semplice e intuitivo. Ecco i passaggi:

Apri l’app Gemini su Android o vai su gemini.google.com dal browser; Tocca l’icona “+”; Seleziona “File” o “Drive” per scegliere i documenti dal dispositivo o da Google Drive; Una volta caricato il file, inizia a porre domande o richiedi un riepilogo.

Su Android, le opzioni di caricamento si trovano accanto alle icone di “Fotocamera” e “Galleria”, rendendo il processo rapido e accessibile anche da mobile.