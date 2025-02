Con One UI riscontrati problemi con launcher di terze parti

Alcuni utenti Samsung potrebbero aver riscontrato delle anomalie. In particolare, si tratta dei dispositivi con One UI. Gli utenti che provano a personalizzare la propria esperienza con un launcher di terze parti potrebbero riscontrare anomalie nelle animazioni di sistema. Le transizioni tra la schermata principale e le applicazioni spesso appaiono meno fluide rispetto a quelle offerte dal launcher predefinito. Creando una sensazione di minor coerenza visiva. Ma qual è il motivo dietro tale differenza? La risposta risiede nella gestione delle animazioni a livello di sistema operativo.

Samsung: anomalie con le animazioni su One UI

Secondo quanto emerso da alcune discussioni tra utenti e sviluppatori, Google ha deciso di limitare l’accesso a determinate API. Quest’ultime regolano le transizioni delle applicazioni. Ciò significa che solo il launcher di sistema può controllare in modo diretto le animazioni di apertura delle app. Mentre i launcher di terze parti devono affidarsi a soluzioni alternative che, spesso, non riescono a garantire la stessa fluidità.

Quando un’icona viene toccata sulla schermata principale o nell’app drawer, il sistema attiva una componente della System UI che gestisce l’animazione. Eppure, Google non consente ai launcher di terze parti di accedere a tale funzionalità, impedendo loro di replicare la stessa esperienza visiva. Tale comportamento non è esclusivo dei dispositivi Samsung con One UI, ma si riscontra anche su altri smartphone. Come, ad esempio, i Google Pixel.

Per quanto riguarda invece le animazioni di chiusura, la situazione è leggermente diversa. Esiste un’API che permette di trasformare un’app aperta nella sua icona. Ciò ricollocandola al suo posto nella schermata principale. Tale funzionalità è teoricamente accessibile anche ai launcher di terze parti, e infatti alcuni sviluppatori l’hanno implementata nei propri prodotti. Samsung ha scelto, però, di non abilitarla sui suoi dispositivi quando viene utilizzato un launcher esterno. Probabilmente per incentivare gli utenti a rimanere fedeli alla sua interfaccia proprietaria.