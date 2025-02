Apple iPad Pro con M4: PAZZO sconto di quasi 300 euro su AMAZON

Gli Apple iPad Pro sono indubbiamente tra i tablet più costosi attualmente disponibili sul mercato, Amazon è perfettamente consapevole di tutto questo, e di conseguenza ci ritroviamo di fronte alla possibilità di approfittare di uno sconto importante sul prezzo originario di listino, che va detto si avvicina pericolosamente ai 1900 euro.

La versione attualmente disponibile in offerta prevede una diagonale del display di 13 pollici, si tratta quindi della variante più grande e performante tra quelle in commercio, un display Ultra Retina XDR di altissima qualità, che viene completato da ben 512GB di memoria interna. Al solito prestate particolare attenzione a questo aspetto, in quanto la ROM non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD (a differenza di ciò che accade per gli altri prodotti in commercio).

Apple iPad Pro, la promozione su Amazon con Apple M4

Il risparmio posto in essere sull’acquisto di questo tablet è davvero superiore al normale, se considerate che a tutti gli effetti non parliamo di un dispositivo economico, che di base avrebbe un listino di 1819 euro, ma che allo stesso tempo l’azienda ha deciso di applicare un coupon del valore del 12%, cosicché il consumatore si possa ritrovare a dover investire solamente 1599 euro. Aprite subito questo link per l’acquisto.

Nella parte posteriore si possono trovare due sensori fotografici, entrambi da 12 megapixel, con anteriormente esattamente la stessa fotocamera. La connessione alla rete avviene solo ed esclusivamente tramite il WiFi 6E dual-band, ciò sta a significare che non parliamo di un dispositivo che permetta l’inserimento di una SIM o supporti la eSIM. La colorazione in promozione è la nero siderale, che prevede al solito la garanzia di 2 anni e la possibilità di riceverlo molto presto presso il vostro domicilio.