Samsung rivoluziona i pieghevoli, ma il trifold non sarà per tutti

Samsung sta lavorando a un nuovo pieghevole, ma questa volta ha deciso di spingersi oltre: un trifold, ovvero uno smartphone con schermo diviso in tre sezioni. L’idea ricorda il Mate XT Ultimate di Huawei, ma con il tocco inconfondibile di Samsung. Tuttavia, se siete già pronti a metterci le mani sopra, c’è una notizia che potrebbe smorzare l’entusiasmo: il dispositivo potrebbe non arrivare ovunque.

Il trifold di Samsung è in arrivo

Secondo alcune indiscrezioni, il trifold sarà disponibile solo in mercati selezionati. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la scelta sembra legata a più fattori. Da un lato, Samsung potrebbe voler testare il terreno con una produzione limitata prima di un lancio su larga scala. Dall’altro, il prezzo elevato potrebbe rappresentare un ostacolo, portando l’azienda a distribuire il dispositivo solo in quei Paesi dove c’è un pubblico più incline a investire in una tecnologia del genere.

Dal punto di vista tecnico, il trifold rappresenterà sicuramente un’evoluzione rispetto ai modelli attuali, ma non senza qualche compromesso. Una delle questioni ancora aperte è quella della piega sullo schermo, che potrebbe risultare visibile come già accade sui Galaxy Z Fold. Nonostante i passi avanti nel design, sembra che la sfida di rendere invisibile la piega su un pannello tripieghevole sia ancora molto complessa.

Esteticamente, il dispositivo riprenderà alcune soluzioni del Galaxy Z Fold 7, con una scocca robusta ed elegante. Una delle novità più interessanti sarà la posizione delle fotocamere, che dovrebbero essere collocate al centro della scocca, con un design simile a quello della serie Galaxy S25. Questo potrebbe migliorare l’ergonomia e l’usabilità del telefono, ma sarà interessante vedere come verrà gestita la disposizione dei sensori su un dispositivo così particolare.

In definitiva, il trifold di Samsung è sicuramente un progetto ambizioso e potrebbe rafforzare il ruolo dell’azienda come leader nel settore dei pieghevoli. Tuttavia, le sfide tecniche e il prezzo potrebbero spingere molti utenti ad aspettare una seconda generazione, soprattutto considerando che sempre più produttori stanno lavorando per eliminare del tutto la piega dallo schermo.