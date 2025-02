WhatsApp introduce nuovamente la funzione “Clear Badge”

WhatsApp sta riportando una funzione che era stata rimossa in passato senza spiegazioni. Ora i fatti le persone avranno la possibilità di gestire in modo più personalizzato le notifiche. Stiamo parlando di “Clear Badge”. Tale opzione permette di scegliere se mantenere o azzerare il conteggio dei messaggi non letti sull’icona dell’app ogni volta che viene chiusa. Per tutti gli interessati, è già disponibile su dispositivi Android e per alcuni utenti iOS che partecipano al programma beta. Il suo rilascio definitivo per tutti è atteso invece, nei prossimi giorni.

Maggiore controllo sulle notifiche di WhatsApp

La funzione “Clear Badge” introduce un cambiamento importante nel modo in cui gli utenti gestiscono le notifiche di WhatsApp. Se attivata, il badge numerico che indica i messaggi non letti scomparirà automaticamente ogni volta che l’app viene chiusa. Ciò indipendentemente dal fatto che i messaggi siano stati effettivamente letti. Questa innovazione potrebbe alleviare lo stress causato dal costante accumulo di notifiche. Un problema comune per chi riceve quotidianamente un elevato numero di messaggi.

D’altra parte, chi desidera mantenere il conteggio dei messaggi non letti anche dopo aver aperto l’app, potrà scegliere di non attivare questa opzione. WhatsApp ha così deciso di offrire entrambe le possibilità. In modo da venire incontro alle diverse esigenze personali di ciascuna persona.

Come attivare “Clear Badge”

Per abilitare la funzione, basta aprire WhatsApp, accedere alle impostazioni, selezionare “Notifiche” e attivare l’opzione “Azzera badge“. In questo modo, il conteggio delle notifiche verrà azzerato automaticamente ad ogni apertura dell’app. Se invece si preferisce mantenere il conteggio visibile, basterà lasciare l’opzione disattivata.

In contemporanea, WhatsApp sta testando un’altra innovazione che consentirà di segnare tutte le chat come lette con un solo gesto. Insomma, con queste nuove funzioni, WhatsApp punta a migliorare l’esperienza d’uso complessiva. Garantendo maggiore libertà nella gestione delle notifiche e un’interfaccia più intuitiva. Il rilascio completo, come detto, è previsto nei prossimi giorni e promette di portare benefici rilevanti per tutti.