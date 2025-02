Toyota C-HR si rinnova: novità con il Model Year 2025

Continuano ad arrivare novità dal settore automotive per questo 2025 iniziato da poco più di un mese. Questa volta la protagonista è la casa automobilistica Toyota. L’azienda giapponese ha infatti reso noto che il suo crossover Toyota C-HR riceverà a breve alcune novità grazie all’introduzione del Model Year 2025.

Non a caso, il C-HR rappresenta un modello del tutto importante per il marchio giapponese dato che negli ultimi mesi è riuscito a registrare un gran numero di vendite. Un successo più che importante dunque, tanto che il costruttore vuole ottimizzare ulteriormente questo modello al fine di offrire agli utenti una soluzione con una migliore esperienza di guida. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati finora.

Toyota C-HR: in arrivo novità per il crossover ibrido

La casa automobilistica giapponese annuncia l’arrivo di alcuni cambiamenti che andranno ad ottimizzare l’esperienza degli utenti in possesso di una Toyota C-HR grazie all’introduzione del Model Year 2025. Per quest’anno, dunque, sono in arrivo delle novità per il crossover e, in particolare, per l’allestimento.

Secondo quanto annunciato dal costruttore, è in arrivo l’allestimento Lounge Hero che mette a disposizione degli utenti la colorazione bi-tone+. Quest’ultima si contraddistingue grazie al tetto e alla parte posteriore dell’auto di colore nero a contrasto. Per il nuovo allestimento non mancano cerchi da 19 pollici grigio opaco. Inoltre, per la versione Lounge Hero viene offerta anche la colorazione Metal Oxide.

Novità anche nell’abitacolo che si contraddistinguono grazie alla presenza di sedili in pelle sintetica con dettagli di colore rosso. Non passa inoltre inosservata la finitura Liquid Black sul pomello del selettore della trasmissione, per la console e per le portiere del veicolo. Con il Model Year 2025, rimane tutto invariato sulla meccanica per la Toyota C-HR.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai progetti futuri del marchio automobilistico Toyota che, come ben sappiamo, punta ad offrire il meglio sui sui nuovi modelli.