Le scuole di Francia e UK contro la dipendenza da smartphone

Negli ultimi anni, il dibattito sull’uso degli smartphone tra i più giovani è diventato sempre più acceso. Tra il tempo trascorso sui social, la difficoltà a concentrarsi e l’aumento dell’ansia, molti genitori e istituti scolastici stanno cercando soluzioni per ridurre la dipendenza dai telefoni. Il Regno Unito e la Francia sono tra i paesi che si stanno muovendo in questa direzione, sperimentando nuove strategie per aiutare i ragazzi a vivere (di nuovo) senza schermo.

Le scuole che dicono “basta”

In Francia, dal 2018, i telefoni sono ufficialmente vietati nei collegi, ma non sempre questa regola viene applicata in modo rigido. Per questo, un istituto nella regione della Nuova Aquitania ha deciso di fare sul serio: da settembre 2024, gli studenti dovranno lasciare il telefono in apposite cassette all’ingresso o, meglio ancora, direttamente a casa.

Nel Regno Unito, invece, alcune scuole stanno sperimentando metodi ancora più drastici. Alla Stanway School di Colchester, un gruppo di studenti ha accettato di vivere senza smartphone per 21 giorni, sia a scuola che a casa. Il risultato? In meno di un mese, i livelli di ansia e depressione sono calati del 20%. Il preside, John Player, ha notato un cambiamento incredibile: gli studenti sono più concentrati, sereni e coinvolti nelle attività scolastiche.

Tra le storie più significative c’è quella di Scarlett, 13 anni. Prima della sfida, soffriva di crisi d’ansia legate all’uso dei social. Dopo tre settimane senza smartphone, si è resa conto di sentirsi molto meglio e ha deciso di ridurre il tempo passato online da sei a tre ore al giorno.

Alla Fulham Boys School di Londra, invece, la soluzione è stata più radicale: via gli smartphone, spazio ai telefoni tradizionali, quelli che permettono solo di chiamare e mandare messaggi. Il professor James Faulconbridge ha osservato un miglioramento immediato: meno distrazioni, più rispetto tra gli studenti e un drastico calo degli episodi di bullismo.

Quando sono i genitori a prendere l’iniziativa

Non sono solo le scuole a muoversi. A Hitchin, una cittadina inglese, alcuni genitori hanno deciso di anticipare i tempi, convincendo le famiglie a non regalare lo smartphone ai propri figli. Richard e Jessica Bowdler hanno lanciato un’iniziativa che ha coinvolto oltre 80.000 genitori, tutti d’accordo nel voler ridurre la dipendenza dai dispositivi. L’obiettivo? Dare ai ragazzi l’opportunità di vivere più esperienze reali, senza la costante pressione dei social.

Questi esperimenti stanno dimostrando che vivere senza smartphone non solo è possibile, ma può avere effetti positivi immediati sul benessere dei più giovani. Chissà che in futuro sempre più scuole (e famiglie) non decidano di seguire questa strada.