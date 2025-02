Alexa Plus, rimandato di nuovo il lancio della nuova versione

La nuova versione di Alexa denominata Plus verrà annunciata il 26 febbraio ma non verrà ancora distribuita sul mercato a causa di alcune verifiche del dispositivo. Infatti durante la fase di test Alexa avrebbe dato delle risposte sbagliate alle domande costringendo i progettisti a rivedere il loro programma. In questa nuova versione sarebbe stata introdotta l’ intelligenza artificiale in modo da avere a disposizione un dispositivo più intelligente e tecnologico.

Nella fase di test però si sono riscontrati dei problemi per cui l’ intelligenza artificiale dava delle risposte completamente sbagliate. Questo ha costretto i realizzatori ad intervenire su questo problema in modo da non avere delle preoccupazioni in seguito. Infatti una volta sul mercato correggere questi fenomeni è molto complicato e richiede una quantità di tempo maggiore rispetto a quanto si risolvono in laboratorio.

Alexa Plus, si continua a rimandare l’ uscita sul mercato

Il fatto che in fase di test l’ AI avesse dato delle risposte errate dimostra come sia necessario intervenire su questo aspetto. Infatti si ipotizza che la nuova Alexa Plus arriverà dopo il 31 marzo quindi circa 18 mesi dopo il suo primo annuncio ufficiale. Questo potrebbe essere un problema per il team di Amazon poiché ha intenzione di investire 100 miliardi di dollari nell’ AI e quindi questi dispositivi forniranno un guadagno sostanziale alla società. Alcuni degli investitori di Wall Streat temono che i profitti generati dall’ AI non basteranno per ricoprire tutte le spese. Proprio per questo motivo Alexa Plus sarà a pagamento con un piano mensile tra 5 e 10 dollari. Infatti se una parte della società aggiornasse Alexa alla versione a pagamento si avrebbero dei guadagni importanti.

Quindi per il momento Alexa Plus verrà solamente presentata il 26 febbraio ma non verrà distribuita sul mercato, il che avverrà tra qualche mese dopo il perfezionamento dell’ intelligenza artificiale utilizzata nel dispositivo.