WindTre ti regala uno smartphone: l’offerta spiazza la concorrenza

Se vuoi ottenere uno smartphone in regalo e una straordinaria offerta telefonica, WindTre è sicuramente il gestore in grado di soddisfare i tuoi desideri. Accedendo al sito ufficiale è possibile consultare il listino offerte, che comprende tantissime tariffe e tra queste le All Inclusive con smartphone a costo zero. Le opzioni attualmente disponibili sono quattro, ognuna con un costo, una quantità di Giga e un dispositivo differente.

WindTre: tutte le offerte con smartphone incluso nel prezzo

La WindTre Pack 5G Reload Exchange è l’offerta che fa al caso tuo se desideri andare incontro a una spesa irrisoria e ottenere uno smartphone gratis. L’offerta è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti che, al momento dell’attivazione, consegneranno in negozio il vecchio smartphone per ricevere una valutazione. In questo caso, potrai ricevere gratuitamente uno smartphone Redmi 13C 5G e avrai a disposizione ogni mese:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti verso l’estero

Giga senza limiti alla massima velocità disponibile

Il costo dell’offerta ammonta a soli 12,99 euro al mese, senza costi extra o rincari da sostenere per il dispositivo.

La WindTre Start 5G prevede lo stesso costo di rinnovo ma non necessita la consegna dell’usato. Il gestore propone uno smartphone Honor 200 Smart e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Offerte Unlimited per navigare senza interruzioni

Le offerte WindTre si dimostrano adeguate a tutti. Infatti, se navigare in rete senza alcuna interruzione è la tua priorità, non potrai lasciarti scappare le opzioni Unlimited.

La più economica è la WindTre Unlimited 200 5G, disponibile al costo di 14,99 euro al mese. L’offerta permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti verso l’estero

Giga senza limiti in 5G

200 GB di traffico dati in FULL SPEED

Lo smartphone abbinato alla tariffa è un Vivo Y28S 5G, disponibile a costo zero, senza spese iniziali o costi aggiuntivi alla rata di rinnovo dell’offerta.

La seconda e ultima opzione disponibile è la WindTre Unlimited Pro 5G, disponibile al costo di 29,99 euro al mese. L’offerta è tra le più ricche di contenuti. Infatti, ogni mese sarà possibile usufruire di:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti

200 SMS verso tutti i numeri

200 minuti verso l’estero

Giga senza limiti alla massima velocità disponibile

WindTre abbina alla sua tariffa uno smartphone Redmi Note 14 e include anche il servizio Più Sicuri Mobile Pro.