ho. Mobile: aggiornamento per la portabilità da Fastweb

ho. Mobile opera sulla rete Vodafone. L’operatore ha introdotto alcune modifiche importanti per i nuovi clienti che richiedono la portabilità da Fastweb. In particolare, tutti coloro che intendono attivare una delle offerte standard di ho. Mobile, a partire da un prezzo mensile di 6,99€, ora dovranno pagare un costo di attivazione pari a 29,90 euro. Simile a quanto già avviene con altri operatori come TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile. Inoltre, l’offerta ho. 4.99 1GB, non sarà più disponibile per chi proviene da Fastweb.

L’operatore ho. Mobile introduce recenti modifiche per gli utenti Fastweb

Tali cambiamenti fanno parte di un processo più ampio di integrazione del gruppo Vodafone Italia con Swisscom. Il colosso delle telecomunicazioni svizzero ha acquisito il 100% di Vodafone Italia. A tal proposito, ha annunciato di voler fondere le due realtà. Creando un operatore convergente in Italia.

Nonostante l’integrazione tra Fastweb e Vodafone, i clienti ho. Mobile non vedranno cambiamenti immediati nei loro contratti. Ciò anche se la nuova realtà con Fastweb + Vodafone comporterà sicuramente dei cambiamenti nei mesi a venire. Ad esempio, sono ancora disponibili sul sito le offerte standard a partire da 6,99 euro al mese. Quest’ultime restano attivabili da tutti i nuovi clienti. Ciò indipendentemente dall’operatore di provenienza, con un costo di attivazione ridotto a 2,99 euro solo se si proviene da determinati operatori. Mentre per chi proviene da Fastweb, TIM, Vodafone, WindTre o Very Mobile, sarà richiesto un costo di attivazione più elevato.

L’operatore ho. Mobile continua a rimanere un attore competitivo nel mercato della telefonia mobile in Italia. Ciò grazie ad offerte vantaggiose e con un prezzo competitivo. Nonostante le novità introdotte l’operatore cerca di attrarre nuovi clienti con offerte a buon prezzo. Ciò potrebbe mantenere intatta la posizione di ho. Mobile anche se sta modificando alcune condizioni per i clienti provenienti da alcuni operatori, come Fastweb. Non resta che attendere e scoprire quali saranno le reazioni degli utenti a tali cambiamenti.