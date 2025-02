Opel Corsa YES: arriva l’edizione speciale anche in versione ibrida

Opel ha lanciato una nuova edizione speciale della sua celebre Corsa, chiamata Opel Corsa YES. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la versione elettrica, la casa automobilistica deciso di rilanciare questa edizione. Ci saranno stavolta nuovi colori e motorizzazioni. Il prezzo? Parte da 20.400 euro per la versione a benzina e da 24.400 euro per la versione Hybrid. Niente male, diciamo che è una proposta davvero allettante per chi cerca un’auto da città. La Opel Corsa YES si distingue per le colorazioni inedite, come il vivace Eukalyptus Green, il sofisticato Kobalt Blue e il dinamico Kiss Red. Opel ha voluto rendere ancora più accattivante il design con dettagli sportivi, come il tetto nero e il logo Blitz in tinta scura sul frontale Opel Vizor. Non mancano i cerchi in lega da 16 pollici, che completano l’aspetto elegante ma sportivo di questa edizione speciale.

Motori e performance: la potenza Opel alla portata di tutti

Quali sono le caratteristiche tecniche che rendono Corsa YES così interessante? Opel ha pensato a tutte le esigenze. Il modello è disponibile, come detto, sia con un motore a benzina che con un sistema Mild Hybrid. La Corsa YES è equipaggiata con un motore turbo a 3 cilindri da 1,2 litri capace di erogare 100 CV. Chi sceglie la versione a benzina può optare per un cambio manuale a 6 marce o per un automatico a 8 rapporti. In entrambi i casi la Opel ha prestazioni più che brillanti. La vettura tocca una velocità massima di 194 km/h e possiede un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi. Per chi cerca un’opzione più sostenibile, la versione Hybrid include un motore con un piccolo supporto elettrico da 29 CV. Questo consente, a basse velocità, di percorrere brevi tratti in modalità 100% elettrica. Le performance restano però elevate. La velocità massima è infatti di 190 km/h, poco inferiore alla benzina. Con tutte queste caratteristiche, chi non vorrebbe mettersi al volante di questa versione speciale di Corsa?