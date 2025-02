Google Wallet introduce il sistema di aggiornamento per le carte fedeltà

Il sistema Android si evolve con una nuova funzione per Google Wallet. Ovvero l’applicazione che gestisce pagamenti digitali e carte fedeltà. Annunciata dal gigante di Mountain View nell’aggiornamento di ottobre 2024, questa novità ha iniziato a diffondersi solo da poco. Permettendo agli utenti di aggiornare alcune delle proprie carte fedeltà direttamente dall’app.

Quando una tessera idonea all’aggiornamento viene rilevata, Google Wallet la evidenzia e la sposta in cima all’elenco, appena sotto le carte di pagamento. Qui, un pulsante specifico indica la disponibilità dell’upgrade. Offrendo così la possibilità di migliorare la funzionalità della tessera stessa. L’obiettivo principale di questa funzione è quello di riuscire a semplificare la gestione delle carte digitali. Fino a renderle più performanti e facilmente accessibili.

Come aggiornare le carte fedeltà in Google Wallet

Le persone potranno decidere di eseguire l’aggiornamento immediatamente o di ignorarlo temporaneamente. Se scelgono di rimandare, l’opzione resta disponibile nella pagina della carta, accessibile attraverso il menu a tre puntini in alto a destra. In qualsiasi momento, sarà possibile tornare all’opzione di upgrade e completare l’operazione. Ciò consente una maggiore flessibilità. Ma soprattutto permette agli utenti di scegliere il momento più adatto per aggiornare le proprie tessere.

Questa nuova funzionalità è stata introdotta attraverso la versione 24.41 dei Google Play Services. Per assicurarsi di poterla utilizzare, è fondamentale mantenere aggiornati sia la piattaforma Wallet che i GooglePlayServices. L’aggiornamento può essere effettuato accedendo al Play Store e selezionando “Aggiorna” nella pagina dell’app. Una volta installata la versione più recente, le nuove opzioni dovrebbero essere immediatamente disponibili all’interno dell’applicazione.

Perché questo aggiornamento è importante?

L’introduzione di questa funzione rappresenta un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione delle carte fedeltà. Google Wallet non si limita più a essere un semplice contenitore per pagamenti e carte. Ma diventa uno strumento più dinamico e intelligente. Tale aggiornamento migliora l’esperienza d’uso generale. Rendendo più intuitiva e veloce la gestione delle proprie tessere. In più, la possibilità di aggiornare automaticamente le carte riduce il rischio di errori o di informazioni obsolete.

Un altro aspetto rilevante riguarda la sicurezza. L’upgrade delle carte potrebbe includere miglioramenti relativi alla protezione dei dati. Così da garantire una maggiore affidabilità nell’uso delle tessere digitali. Tema particolarmente importante in un’epoca in cui la sicurezza informatica è una priorità per molte aziende e utenti.