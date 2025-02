Oppo Find N5: controllerà da remoto i Mac di Apple

La notizia di cui parliamo oggi sotto certi aspetti ha degli incredibile ma allo stesso tempo del sorprendente, a darcela è direttamente il CPO di Oppo, Pete Lau con un post su X, quest’ultimo annuncia infatti che il prossimo pieghevole dell’azienda cinese, Find N5, potrà comunicare da remoto con i dispositivi Mac di Apple e addirittura controllarli, una notizia che ha davvero un risvolto sorprendente dal momento che come sappiamo, Apple è molto restia ad aprire il proprio ecosistema con forme di tecnologia estranea, a quanto pare, però il dispositivo pieghevole sarà uno dei pochi privilegiati.

Sorpresa e opportunità

Il post lanciato dal portavoce dell’azienda non lascia spazio a interpretazioni, quest’ultimo afferma infatti che: “La tecnologia dovrebbe semplificare la vita. Ecco perché abbiamo sviluppato un sistema per #OPPOFindN5 per controllare da remoto il tuo Mac, consentendo la visualizzazione e la modifica dei file in tempo reale, migliorando la tua produttività e garantendo un’interazione più fluida tra i dispositivi.”.

Si tratta di una notizia che però lascia spazio a numerose speculazioni, da sempre infatti poter integrare un dispositivo pieghevole con il proprio pc è molto utile soprattutto per coloro che con lo smartphone ci lavorano e usano per l’appunto un device pieghevole dal momento che garantisce sia compattezza, ma allo stesso tempo una diagonale molto ampia, dal momento che già in passato Apple aveva lasciato intendere il possibile arrivo di un iPhone pieghevole, l’integrazione di un dispositivo concorrente che può risultare potenzialmente invasiva lascia pensare che forse ci sarà ancora da attendere molto per poter vedere un device pieghevole direttamente dall’azienda di Cupertino, con quest’ultima che potrebbe aver deciso di aprirsi leggermente al mondo esterno proprio per dare agli utenti un palliativo nell’attesa dell’arrivo di un iPhone pieghevole.

Tutto ciò che rimane da fare e aspettare per vedere se l’azienda si esprimerà in merito a questa decisione o se semplicemente lascerà che gli eventi scorrano liberamente.