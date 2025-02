Gemini Live: riassunto automatico delle conversazioni molto presto

Google continua a lavorare per quanto riguarda il proprio bot di intelligenza artificiale Gemini, nello specifico oggi vi parliamo di Gemini live, il quale secondo gli insider di Android authority, sta per ricevere alcune importanti funzionalità aggiuntive che renderanno l’esperienza d’uso decisamente più fluida e soddisfacente, l’ultima alla quale sta lavorando Google risulterebbe essere il riassunto automatico delle conversazioni vocali scambiate tra due utenti.

Un prompt automatico

Gemini live già da tempo consente di ricevere una sbobinato con riassunto delle interazioni vocali scambiate tra due persone, ciò però si rende possibile solo a seguito di un comando specifico inviato all’intelligenza artificiale una volta conclusasi la conversazione, sembra che Google però stia lavorando per semplificare questa possibilità, rendendo il tutto più automatico, grazie a un prompt inserito all’interno del software che gli permetterà di procedere e mostrare in automatico un riassunto dell’intera conversazione, come se non bastasse quest’ultimo verrà strutturato e semplificato per permettere a chi lo legge e di accedere immediatamente ai contenuti di interesse grazie all’ausilio di piccoli titoli pre-paragrafo in grassetto.

Come se non bastasse il software in questione includerà anche una breve descrizione in massimo due frasi dell’argomento che state per leggere ciò consentirà ovviamente di capire meglio ciò che stiamo per guardare e di non concentrarci su elementi superflui o di non interesse, ovviamente a ciò si abbinerà anche la presenza di un’analisi per evitare di produrre contenuti ridondanti, in modo da evitare fastidiose e superflue ripetizioni.

Non si sa bene quando questo update arriverà, ma sicuramente darà un forte contributo all’esperienza d’uso di Gemini, dal momento che la trascrizione delle conversazioni e in generale dei contenuti presenti e utilizzati risulta una delle funzionalità più importanti e gradite dagli utenti, non rimane dunque che attendere per vedere cosa farà Google e i tempi di arrivo per tutti.