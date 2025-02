Xiaomi in PROMO da Esselunga: potenza e qualità a soli 159 euro

Siete pronti a vivere un’esperienza futuristica degna di un film di fantascienza? Bene, perché da Esselunga non vi aspetta solo una passeggiata tra gli scaffali pieni di generi alimentari, ma anche una galassia di offerte tecnologiche imperdibili. Esselunga è più di un supermercato: è un punto di riferimento per ogni acquisto, dalla spesa quotidiana alla tecnologia di ultima generazione. Ed è proprio ora, durante il carnevale delle promozioni, che potete trovare il vostro nuovo dispositivo iper tech a prezzi straordinari. Che siate appassionati di cucina o in cerca di prodotti per la casa, Esselunga ha sempre qualcosa per voi. Ma stavolta è la tecnologia la vera protagonista. E se siete pronti a dire addio al vostro vecchio smartphone, il momento è arrivato. LoXiaomi Redmi Note 13 è pronto a rivoluzionare le vostre giornate. Pronti a scoprire di più?

Offerte WOW Esselunga: qualità senza paragoni

Entrate nel mondo di Esselunga e scoprite il nuovo Xiaomi Redmi Note 13 a un prezzo da capogiro: solo 159 euro. Con uno straordinario display AMOLED da 6,67 pollici, ogni contenuto prende vita. Ogni cosa che guarderete sullo schermo sembrerà quasi che vi esca fuori! L’incredibile batteria da 5000 mAh garantisce energia per tutto il giorno, così non dovete preoccuparvi di restare a corto di carica. La ricarica rapida da 33W vi riporterà in pista in un lampo. Ma non è solo questione di autonomia ovviamente, c’è così tanto di più. Lo Xiaomi proposto da Esselunga ha il potentissimo processore Snapdragon 685 e ben 8 GB di RAM! Le vostre app, i giochi e i video voleranno a una velocità incredibile. La tripla fotocamera da 108+8+2 MP vi permette poi di catturare ogni dettaglio come veri professionisti! Anche i vostri selfie, grazie alla fotocamera frontale da 16 MP, saranno sempre perfetti. Non perdete l’occasione di portarvi a casa questo smartphone d’eccellenza. Approfittate delle promozioni tech di Esselunga: tecnologia all’avanguardia a un prezzo imbattibile! Cliccate qui e saprete dove acquistare lo Xiaomi.