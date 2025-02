iPhone 17 Air, si prospetta un display più grande: potrebbe essere da 6,7 pollici

Si continua a parlare tanto della prossima serie iPhone 17, soprattutto di un modello che sarà il primo della sua dinastia. Con iPhone 17 Air infatti Apple si prepara a sfidare il prossimo Samsung Galaxy S25 Edge, dispositivo pensato per essere sottile e maneggevole al massimo. Nel frattempo incalzano le indiscrezioni, con alcuni informatori molto affidabili che riferiscono della possibilità di un display da 6,7 pollici di ampiezza. Non c’è molta sintonia tra le varie voci provenienti dal web, in quanto qualcuno sosteneva che iPhone 17 Air dovesse arrivare con un display da 6,6 pollici.

Schermo da 6,7 pollici o 6,6: il mistero su iPhone 17 Air si infittisce

La fonte di questa nuova indiscrezione è Prosser, un noto YouTuber specializzato in leak Apple, che ha avuto ragione su alcune previsioni passate, come il design degli AirTag, ma anche qualche passo falso, come la previsione errata sulle linee dell’Apple Watch Series 7.

Dall’altra parte c’è Ross Young, un analista con una solida reputazione quando si parla di display. Secondo le sue informazioni, l’iPhone 17 Air dovrebbe avere uno schermo da 6,55 pollici, arrotondato a 6,6 pollici, risultando così leggermente più piccolo rispetto ai modelli Plus che è destinato a sostituire.

Questa discrepanza tra le due fonti ha acceso il dibattito nella community tech. Non è chiaro chi abbia ragione, ma una cosa sembra sicura: l’iPhone 17 Air avrà un display generoso, posizionandosi nella fascia dei dispositivi con schermo ampio.

Un design sottile, ma con qualche sorpresa

Non sarà solo lo schermo a distinguere questo nuovo iPhone, in quanto anche il suo spessore riuscirà a mettere in crisi la concorrenza. Si parla infatti di soli 5,64 mm.

Un’altra novità riguarderebbe il design della fotocamera. I render diffusi mostrano una sorta di “barra” posteriore per le lenti, simile a quella dei Google Pixel. Una scelta di design insolita per Apple, che potrebbe dividere i fan. L’uso di un telaio in titanio – un materiale leggero e resistente – sarebbe un ulteriore elemento distintivo, soprattutto considerando che le varianti Pro e Pro Max potrebbero invece tornare all’alluminio, secondo alcuni rumor.