Xiaomi Watch S4, alcuni dubbi sui prezzi europei

Torniamo nel mondo della tecnologia con un dispositivo che ha fatto attirare l’attenzione di moltissimi utenti per alcuni dettagli che hanno creato una sorta di discussione. Parliamo di Xiaomi Watch S4.

Un orologio che ha farà il suo sbarco nel mercato europeo e ha già creato qualche indiscrezione.

Xiaomi Watch S4, ci sono problemi?

L’orologio in questione arrivato sul mercato cinese rispettivamente lo scorso ottobre, sembra che si sta preparando per fare il suo ingresso nel mercato europeo, generando svariate indiscrezioni su svariate differenze, come sui prezzi di lancio.

Secondo alcuni rumor, Xiaomi Watch S4 avrà le stesse identiche caratteristiche della versione orientale. La parte principale di questo nuovo dispositivo è il suo display AMOLED da 1,43 pollici, con una risoluzione di 466×466 pixel. Accompagnata da una luminosità picco di ben 2.200 nit, regalando una fantastica leggibilità sotto la luce del sole. La batteria invece è da 486 mAh, sperando verso prestazioni davvero notevoli, con un’autonomia di 15 giorni.

Spostandoci sulla connettività e le funzionalità di Xiaomi Watch S4, abbiamo tutti i dettagli essenziali per un prodotto eccezionale. Ovvero un microfono e autoparlante integrati, permettendo di poter effettuare chiamate tramite la connessione Bluetooth con lo smartphone. La sua compatibilità viene assicurata con dispositivi Android dalla versione 8.0 e dalla versione 12.0 per iOS.

Per i sensori abbiamo una vasta scelta per Xiaomi Watch S4. Partiamo dal cardiofrequenzimetro, un sensore per la luce ambientale, un altimetro barometrico, un accelerometro, una bussola e un rilevatore di movimento. La sua precisione per le attività svolte all’aperto è garantita dal supporto ai principali sistemi di posizionamento satellitare.

Il design di Xiaomi Watch S4 porta con se un cinturino in gomma fluorurata, regolabile tra i 140 e i 210 millimetri. Per quanto riguarda il suo prezzo di lancio per il mercato europeo si aggira intorno ai 159 euro per la versione eSIM, mentre 129 euro per quella base.