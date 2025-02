Apple, arrivano le conferme per un dispositivo pieghevole

Molte sono le novità che verranno abbracciate in questo anno, contando moltissimi dispositivi che stanno lasciando a bocca aperte moltissime persone. Una casa produttrice che lo sta facendo è proprio Apple.

Da quest’ultima arrivano moltissime notizie e novità che arriveranno quest’anno e anche il prossimo.

Apple, un nuovo dispositivo?

Se per quanto riguarda il settore di Android, tutti i maggiori produttori stanno continuando a spingere nel settore dei pieghevoli. Apple sembra in continuo movimento, ma con molta cautela. Da quanto riportato, il primo iPhone pieghevole dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2026. Parliamo di un modello molto avanzato, come un dispositivo a tre pieghe.

Secondo alcune indiscrezioni fornite fino ad ora, il nuovissimo iPhone pieghevole di Apple dovrebbe avere un design molto simile a quello del Galaxy Z Fold 6 di Samsung. Il tutto avente un grande display, un design sottile e un sistema a doppia fotocamera con una batteria ad alta capacità.

Anche se Apple con una buona probabilità si affiderà a Samsung per quanto riguarda la fornitura degli schermi, la stessa avrebbe progettato il meccanismo della cerniera, mantenendo così il controllo su uno degli elementi più importanti del dispositivo.

Cambiando unto di vista e spostandoci sulla realizzazione su dispositivi più innovativi da un punto di vista tecnico, come ad esempio i trifold, Apple sta agendo con molta prudenza. La famosa azienda sembra aspettare il punto di maturazione giusto della tecnologia prima di entrare in nuove parti di mercato.

Lasciando stare la situazione, l’interesse verso questa nuova tipologia di dispositivi continua a crescere, costantemente alimentato dall’innovazione dei concorrenti. L’unica domanda che ci resta da fare è quando Apple finalmente deciderà di mettere il fine a questo divario tecnologico e competitivo in questo settore. Adesso l’attenzione sembra essere rimasta sul lancio del primo iPhone pieghevole, il quale rappresenterà un esame molto importante per le ambizioni future dell’azienda in questo mercato.