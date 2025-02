Realme punta al gaming economico con P3x e P3 Pro

Realme ha scelto di lanciare in India la nuova serie di smartphone P3, composta da due modelli. Si tratta del P3x e P3 Pro. Questi dispositivi si distinguono per il buon rapporto qualità-prezzo. Ma soprattutto perché puntano su una batteria capiente, un display fluido e un hardware ottimizzato per il gaming. L’azienda ha fatto una scelta precisa. Ovvero limitare la versatilità del comparto fotografico per concentrarsi su un unico sensore principale di qualità. Un compromesso che consente di mantenere il costo contenuto senza rinunciare però all’ affidabilità delle prestazioni.

Confronto tra Realme P3x e P3 Pro: caratteristiche a confronto

Il pubblico di riferimento a cui Realme cerca di puntare è quello dei gamer con budget limitato. Dunque coloro che cercano un dispositivo capace di garantire una buona esperienza di gioco senza però dover spendere troppo. Ecco che per cercare di soddisfare appieno questa esigenza, il brand ha deciso di differenziare nettamente i due modelli. Offrendo specifiche diverse a seconda delle necessità degli utenti.

Il modello base, Realme P3x, monta un processore MediaTek Dimensity 6400 e un display LCD da 6,72”. Oltre che una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La luminosità massima di 950nit assicura una visibilità accettabile anche all’aperto. Mentre la batteria da 6.000mAh, abbinata a una ricarica rapida da 45W, promette un’autonomia prolungata. Adatta anche a lunghe sessioni di gioco.

Il Realme P3 Pro, invece, si posiziona su un livello superiore. Lo smartphone è equipaggiato con il processore Snapdragon 7s Gen 3. In più vanta un display OLED da 6,83” con risoluzione 1,5K e una copertura completa dello spazio colore DCI-P3. La luminosità raggiunge i 1.200nit, offrendo immagini più vivide e dettagliate. Anche la ricarica è migliorata. Si parla di una potenza massima di 80W che riduce notevolmente i tempi di attesa. Il comparto fotografico è più completo rispetto al P3x. Presenta infatti un sensore principale Sony IMX896 da 50MP dotato di stabilizzazione ottica, affiancato da una fotocamera frontale da 16MP per selfie di qualità superiore.

In India, il prezzo del Realme P3x parte da circa 155€. Mentre il P3 Pro costa intorno ai 270€. Le vendite ufficiali inizieranno il 28 febbraio. Il debutto internazionale potrebbe avvenire durante il MWC. Al momento però non è chiaro in quali mercati sarà disponibile.