Copertina realme P3 5G

Il Realme P3 è uno di quegli smartphone che si presentano bene sulla carta. Ma come spesso accade, tra specifiche tecniche e utilizzo quotidiano, c’è di mezzo il mare. L’ho usato per diversi giorni come telefono principale e in questa recensione voglio raccontare tutto quello che funziona (e quello che no) con onestà e concretezza.

Display

Appena acceso, la qualità del display è la prima cosa che salta all’occhio. Il pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz è un punto di forza inaspettato. I colori sono vividi, la luminosità è più che sufficiente anche sotto il sole diretto, e la fluidità è sempre garantita.

Nell’uso quotidiano — social, video, navigazione — questo schermo si comporta bene, con una risposta al tocco precisa e nessun ritardo nei movimenti rapidi. Anche i neri profondi rendono giustizia a contenuti video e giochi più scuri. È sicuramente uno dei migliori pannelli nella fascia di prezzo.

Design e materiali

Esteticamente il Realme P3 si presenta con un design pulito, minimale, ma non anonimo. La scocca posteriore in plastica è opaca e non trattiene troppo le impronte, anche se restituisce al tatto una sensazione chiaramente economica.

Il modulo fotografico posteriore è sporgente e ha un look che strizza l’occhio ai modelli più costosi, ma basta poco per capire che siamo davanti a un prodotto di fascia media. Il peso contenuto (194 grammi) e lo spessore inferiore ai 7,9 mm lo rendono comodo da usare anche con una sola mano. Nel complesso, il design è semplice ma funzionale. Realme ha fatto un lavoro onesto, senza strafare.

Prestazioni

Il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 con 12 GB di RAM (più altri 12 virtuali) è più che adeguato per le operazioni di tutti i giorni. Lo smartphone è reattivo, veloce nell’apertura delle app e abbastanza stabile anche con molte app in background.

Dove mostra qualche limite è con i giochi pesanti o con applicazioni che richiedono un uso intensivo della GPU. In quel caso, il frame rate cala visibilmente e qualche lag si fa notare. Non è un dispositivo pensato per il gaming, e questo va tenuto presente. Il sistema operativo Realme UI 5.0 su Android 15 è pulito, fluido, e non troppo carico di app inutili. L’esperienza generale è gradevole, con animazioni fluide e personalizzazioni essenziali.

Fotocamere

Il comparto fotografico del Realme P3 Ultra è composto da:

Sensore principale da 50 MP (Sony LYT-600)

Ultra-grandangolare da 8 MP

Macro da 2 MP

Fotocamera frontale da 16 MP

Di giorno, la fotocamera principale scatta bene: i dettagli ci sono, l’HDR funziona correttamente e i colori sono realistici. Anche le foto ultra-wide sono sufficienti, anche se perdono un po’ di definizione ai bordi.

Di notte, però, la situazione cambia. Le immagini soffrono per rumore digitale, i dettagli calano e la modalità notturna non sempre riesce a recuperare a dovere. Stessa cosa per la selfie cam: buona con luce, deludente in ambienti poco illuminati. Nel complesso, il comparto fotografico è in linea con quello che mi aspettavo: buono per social e uso quotidiano, ma non da riferimento.

Batteria e connettività

Uno dei veri punti forti del Realme P3 è la batteria da 6.000 mAh. Con un uso medio-intenso, sono riuscito ad arrivare sempre a fine giornata con 20-25% di carica residua. E questo senza dover attivare il risparmio energetico. La ricarica rapida da 67W fa il suo lavoro: in circa 45 minuti si passa da 0 a 100%, e in poco più di 20 minuti si raggiunge già il 60%. Un dettaglio importante per chi, come me, è sempre in movimento.

Non manca nulla a livello di connettività: 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, porta USB-C, jack audio da 3,5 mm. Presente anche lo slot microSD, che torna utile per chi ha ancora una libreria di foto o musica offline. L’audio stereo è sorprendente: non potentissimo, ma ben bilanciato e senza distorsioni. Per chiamate, musica e video va più che bene.

Conclusioni

Se dovesse arrivare in Europa nella fascia tra i 200 e i 250 euro, sarebbe una proposta interessante. Offre un ottimo display, una batteria duratura, e prestazioni solide per l’uso quotidiano. I limiti sono evidenti nel comparto fotografico notturno e nel gaming, ma non penalizzano l’esperienza per l’utente medio.

Personalmente lo considero un buon telefono per chi cerca uno smartphone bilanciato sulla fascia dei 199/249 euro. Non è rivoluzionario, ma fa il suo lavoro in modo coerente, senza inutili orpelli. Fino al 4 luglio c’è una promo e il modello da 8+256 GB si porta a casa a 199,99€ al posto di 229,99€, mentre 12+512 GB costa 249,99€ al posto di 279,99€.