Iliad: queste offerte TOP arrivano fino a 300 giga in 5G ogni mese

Non è mai facile riuscire a battere una concorrenza molto agguerrita ma intanto Iliad ci riesce costantemente con le sue migliori offerte. Il gestore più famoso attualmente è sicuramente lui, quel colosso che nessuno credeva sarebbe diventato tale e che invece ha ormai tutto nelle sue mani.

Iliad continua a proporre offerte chiare e senza costi nascosti, con due nuove promozioni dedicate a chi cerca tanti Giga in 5G a prezzi fissi per sempre. Le nuove offerte Top 250 e Top 300 sono disponibili sia per i nuovi clienti che per chi è già utente Iliad, con alcune condizioni specifiche per i già clienti.

Iliad Top 250: la promo con 250 GB in 5G a 9,99 € al mese

La prima delle due offerte è Iliad Top 250, che include ogni mese ciò che chiunque desidera:

250 GB di traffico dati in 5G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati verso tutti.

Il costo è di 9,99 € al mese, con prezzo bloccato per sempre. Non sono previsti costi extra o rimodulazioni future.

I già clienti Iliad possono passare a questa offerta solo se hanno attivo un piano con un costo inferiore a 9,99 €.

Iliad Top 300: ecco la super promo con 300 GB in 5G a 11,99 € al mese

Per chi desidera ancora più Giga, c’è la Iliad Top 300, che offre tutto anche in questo caso e forse qualcosa in più:

300 GB di traffico dati in 5G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti.

Il prezzo è di 11,99 € al mese, anch’esso bloccato per sempre. Anche in questo caso, i già clienti possono scegliere questa promo solo se hanno attivo un piano con un costo inferiore a 11,99 €.

Disponibilità e attivazione

Le offerte Top 250 e Top 300 sono disponibili fino al 6 marzo 2024. Possono essere attivate online sul sito ufficiale di Iliad o in uno degli store fisici. Entrambe le promozioni offrono un mix perfetto di Giga e minuti illimitati, con la sicurezza di un prezzo che non cambia mai.