MediaTek 6400: il nuovo SoC è ufficiale

La nota azienda taiwanese ha presentato ufficialmente il suo nuovo processore Dimensity 6400, si tratta di una rivisitazione del modello precedente 6300, rivisitazione nel vero senso della parola dal momento che questo processore differisce dal modello precedente solamente per un elemento, il 6300 si spingeva a 2,4 GHz mentre il 6400 raggiunge i 2,5 GHz, per il resto i due processori sono esattamente identici, anche la GPU contenuta all’interno è la medesima.

Non a caso l’azienda per la presentazione ha pensato bene di non fare comparazioni con il modello direttamente precedente dal momento che questi ultimi sono identici bensì con modelli della concorrenza appartenenti alla stessa fascia del mercato, l’azienda infatti ha sottolineato che quest’ultimo offre le prestazioni necessarie a far girare in scioltezza i giochi all’efficienza che si richiede a questa tipologia di chip, con dei consumi energetici inferiori del 19% rispetto alle alternative presenti sul mercato, senza però meglio specificare di quali si tratta.

Ecco di seguito le specifiche tecniche complete del nuovo modello appena annunciato dall’azienda, vediamole insieme nel dettaglio.

Caratteristiche tecniche precise