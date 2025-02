Instagram si aggiorna: traduzione istantanea, musica e messaggi programmati

Le grandi novità che arrivano su Instagram sanno spesso di rivoluzione ma mai come questa volta. L’applicazione social infatti si prepara a cambiare ufficialmente dopo l’annuncio di alcune novità proprio da parte di Meta. Ci saranno diverse novità per i messaggi in DM, dove ci saranno una serie di miglioramenti e implementazioni.

Traduzioni istantanee: abbattere le barriere linguistiche

Quante volte ti è capitato di ricevere un messaggio in una lingua che non parli? Con la nuova funzione di traduzione istantanea, non sarà più un problema. Bisogna solo tenere premuto sul testo da tradurre e poi scegliere la voce “Traduci”.

Condividi la tua musica preferita direttamente in chat

Instagram ora ti permette anche di portare la musica nelle tue conversazioni. Con i nuovi “Sticker musicali” puoi cercare una canzone nella libreria di Instagram e condividerla direttamente nella chat. Verrà inviata un’anteprima di 30 secondi del brano e un’animazione con un disco in vinile rotante.

Messaggi programmati: invia al momento giusto

Se sei uno di quelli che si dimentica sempre di mandare messaggi importanti, questa novità ti farà felice. Instagram introduce finalmente i messaggi programmati. Ora puoi scrivere un messaggio e scegliere quando inviarlo: basta tenere premuto il pulsante di invio, selezionare la data e l’ora, e il gioco è fatto.

Che si tratti di un augurio di compleanno, un promemoria o semplicemente un messaggio da inviare in un fuso orario diverso, non dovrai più ricordarti di inviarlo manualmente.

Organizza meglio le tue chat con messaggi in evidenza e QR per i gruppi

Hai mai perso un messaggio importante in una chat di gruppo? Con la nuova funzione di pin dei messaggi, potrai fissare fino a tre messaggi in cima a qualsiasi chat. Che sia un appuntamento, un link utile o un promemoria, tutto rimarrà sempre a portata di mano.

E per i gruppi, arriva anche un’altra chicca: i codici QR personalizzati. Ogni chat di gruppo potrà generare un codice QR unico che, una volta scansionato, permetterà ai nuovi membri di unirsi al gruppo in un attimo. Gli amministratori potranno anche rigenerare il codice in qualsiasi momento per mantenere il controllo sugli accessi.

Più funzioni, conversazioni migliori

Instagram ha deciso di rendere le chat molto più che un semplice scambio di messaggi. Con queste novità, sarà più facile comunicare con persone di tutto il mondo, condividere passioni musicali e organizzare meglio le conversazioni.

Le nuove funzioni stanno arrivando gradualmente, quindi se ancora non le vedi, non preoccuparti: presto anche il tuo Instagram sarà aggiornato con tutte queste novità.