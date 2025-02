PlayStation 6: Il futuro del supporto fisico è ancora incerto

L’industria videoludica sta attraversando una trasformazione importante. Con il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, per la prima volta, le console hanno proposto versioni completamente digitali, prive del lettore ottico.

La tendenza dei giocatori ad acquistare sempre più titoli in formato digitale ha alimentato un dibattito interessante. Infatti ci si domanda se le console di prossima generazione, come PlayStation6, continueranno a supportare il formato fisico o si orienteranno esclusivamente sul digitale.

PlayStation e i limiti della digitalizzazione: il caso italiano

Shawn Layden, ex CEO di PlayStation America, ha espresso il suo punto di vista nel podcast Kiwi Talkz. Secondo l’ uomo, Sony difficilmente rinuncerà del tutto al lettore ottico nella prossima generazione. Una possibilità è che venga reso un accessorio acquistabile separatamente. Un’ opzione che l’azienda ha già iniziato a esplorare con i modelli attuali. Questa scelta permetterebbe così di accontentare i giocatori che preferiscono le copie fisiche. Oltre quelli ormai abituati a scaricare i giochi direttamente dagli store digitali.

Una delle ragioni principali per cui PlayStation potrebbe mantenere il supporto ai dischi è la distribuzione mondiale del marchio. Sony vende le sue console in ben 170 paesi. Molti dei quali non dispongono di connessioni internet veloci e affidabili. In questo contesto, Layden ha citato anche l’Italia, dove in alcune aree rurali l’accesso a una rete stabile è ancora problematico. Una console interamente digitale rischierebbe quindi di escludere una parte molto grande del mercato.

Oltre a questo aspetto, Layden ha evidenziato anche come il formato fisico sia essenziale per alcune categorie di persone. Ad esempio, militari e atleti, spesso in viaggio o in ambienti con connessioni instabili, preferiscono acquistare giochi su disco per evitare problemi di accesso.

Il discorso è diverso per Microsoft, che con Xbox ha una base utenti inferiore rispetto a Sony e sta investendo molto sul cloud gaming e sul Game Pass. Insomma, per questo motivo, mentre PlayStation 6 dovrebbe mantenere il lettore ottico, per la futura Xbox non è da escludere un passaggio completo al digitale.