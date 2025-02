Piracy Shield: AGCOM intensifica la lotta ai siti pirata con oscuramenti più rapidi

AGCOM ha annunciato nuove misure contro la pirateria online, rafforzando l’azione del sistema Piracy Shield per bloccare i siti che trasmettono illegalmente eventi sportivi, film e serie TV. Il sistema mira a rendere più immediato l’oscuramento dei portali pirata, riducendo la loro capacità di aggirare le restrizioni.

Piracy Shield: come funziona la nuova stretta contro la pirateria

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha accelerato i tempi di intervento contro i siti pirata, permettendo di bloccare l’accesso in pochi minuti. Il sistema Piracy Shield, già attivo dallo scorso anno, ha subito un aggiornamento per migliorare l’efficacia dei blocchi e garantire una maggiore collaborazione tra gli operatori di rete.

L’obiettivo è impedire la diffusione illegale di contenuti sportivi e cinematografici, con particolare attenzione agli eventi in diretta. Gli utenti che provano ad accedere a questi siti vedranno un messaggio di blocco, indicando che il portale è stato oscurato su ordine delle autorità competenti.

Nonostante gli sforzi di AGCOM, molti utenti continuano a bypassare i blocchi utilizzando DNS pubblici e servizi VPN (reti private virtuali). Questi strumenti permettono di eludere i filtri imposti dai provider italiani, accedendo ai siti pirata da connessioni alternative. Proprio per questo motivo, AGCOM sta valutando strategie per contrastare anche questi metodi di elusione, coinvolgendo direttamente gli operatori di rete e le piattaforme che offrono servizi di anonimizzazione online.

La nuova stretta sulla pirateria digitale non riguarda solo gli amministratori dei siti illegali, ma anche i consumatori finali. La legge italiana prevede sanzioni per chi accede abitualmente a contenuti pirata, con multe che possono arrivare a 5.000 euro per gli spettatori e fino a 150.000 euro per chi gestisce piattaforme di streaming illegale. Parallelamente, le major del cinema e dello sport continuano a fare pressione per un intervento più radicale, chiedendo misure ancora più severe per colpire chi fornisce accesso ai contenuti pirata.

Con l’aggiornamento di Piracy Shield, AGCOM rafforza la sua strategia per contrastare la pirateria online, accelerando i tempi di blocco e aumentando la collaborazione tra gli operatori di rete. Nonostante le difficoltà nel fermare del tutto il fenomeno, il nuovo sistema rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti d’autore.