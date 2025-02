Nuova offerta Vodafone: 5G senza limiti per chi cambia operatore

Vodafone ha lanciato una nuova offerta pensata per chi decide di passare al suo servizio mantenendo il proprio numero. L’iniziativa include minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali e, per chi sceglie l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente, anche Giga illimitati in 5G. Il tutto al costo di 9,99 euro al mese, con attivazione gratuita se effettuata online.

Vodafone premia chi passa alla sua rete

L’offerta è disponibile solo per chi proviene da specifici operatori e garantisce un prezzo bloccato per 24 mesi a condizione che il metodo di pagamento resti invariato. In alternativa, senza l’addebito automatico, il pacchetto include 150 Giga mensili. Per chi viaggia in Europa, sono inclusi 12,6 Giga da utilizzare nei Paesi dell’Unione senza costi aggiuntivi.

La navigazione in 5G è accessibile solo con un dispositivo compatibile e sotto copertura Vodafone 5G. L’operatore specifica che i Giga illimitati sono soggetti a condizioni di utilizzo corretto e lecito, stabilite dal contratto. In particolare, il consumo non deve superare di cinque volte la media degli utenti con offerte simili. Lo stesso principio di uso corretto vale per i minuti e gli SMS illimitati, che devono rispettare specifiche soglie di traffico giornaliero in entrata e in uscita verso altri operatori.

Oltre al pacchetto principale, Vodafone offre la possibilità di gestire il pagamento in modo automatico, eliminando il problema delle ricariche manuali. Se il credito scende sotto i 5 euro, verrà effettuata una ricarica automatica dello stesso importo per evitare interruzioni del servizio.

Infine, chi attiva l’offerta online o tramite il servizio “Ti richiamiamo noi” riceverà la SIM gratuitamente, senza costi aggiuntivi. Il piano tariffario associato è Vodafone 25 New, che include servizi come Smart Passport 2.0, la ricevuta di ritorno per gli SMS, la continuità di servizio e la segreteria telefonica.