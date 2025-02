Vivo X200 Ultra e X200s: il debutto si avvicina

Le indiscrezioni sulle prossime uscite di Vivo si fanno sempre più insistenti. Secondo l’affidabile insider cinese Experience More, i nuovi VivoX200 Ultra e VivoX200s potrebbero essere presentati tra la metà e la fine di aprile. Il produttore non ha ancora rilasciato una conferma ufficiale, ma il periodo ipotizzato coincide con il sesto mese dal lancio in Cina di VivoX200Pro e della versione base, avvenuto nell’ottobre 2024. Ciò suggerisce una strategia di aggiornamento regolare dell’ intera serie.

Vivo X200 Ultra e X200s: prestazioni migliorate grazie al nuovo chip

Vivo X200 Ultra sembra destinato a portare importanti novità nel comparto fotografico. A differenza del suo predecessore, che vantava un sensore principale da 1 pollice, la nuova versione adotterà una fotocamera principale da 50MP con un sensore leggermente più piccolo da 1/1,28 pollici. Compenserà però con una lunghezza focale equivalente a 35mm, garantendo uno zoom 1,5x di base.

Tale miglioramento dovrebbe fornire una qualità d’immagine più fedele alla realtà e vicina alle performance delle fotocamere professionali. Ma non è tutto. In quanto il comparto fotografico sarà completato da una ultra-grandangolare da 50 MP con lo stesso sensore della principale. Oltre che da un teleobiettivo periscopico da 200MP con sensore da 1/1,4”, progettato per offrire uno zoom ottico avanzato.

La vera differenza tra il Vivo X200s e il modello base X200 risiederà nel processore. La variante S sarà equipaggiata con il MediaTek Dimensity 9400+, una versione potenziata del Dimensity9400. L’ aumento della frequenza massima della CPU, grazie a un leggero overclock, potrebbe tradursi in prestazioni più elevate. Per il resto, il design e le specifiche tecniche non dovrebbero discostarsi troppo dal modello standard.

Nel frattempo, Vivo X200 Pro continua a raccogliere consensi in Italia, dove è disponibile da alcune settimane. Il dispositivo ha già sorpreso gli utenti per la sua batteria longeva e il comparto fotografico avanzato. Se le anticipazioni su X200Ultra e X200s si rivelassero corrette, l’ azienda potrebbe arrivare a consolidare, ancora di più, la sua presenza nel mercato degli smartphone premium.