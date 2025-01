L’introduzione del ruolo di “segnalatore attendibile” rappresenta un passo importante per il controllo e la regolamentazione dei contenuti online nell’UE. Si tratta di una figura introdotta dall’articolo 22 del DSA. È stata pensata per identificare e notificare con tempestività contenuti illegali alle piattaforme digitali. A tal proposito, la società italiana Argo Business Solutions S.r.l., ha ottenuto tale ruolo. A stabilirlo è stato l’AGCOM.

Argo ottiene il ruolo di segnalatore attendibile

Tali soggetti svolgono una funzione chiave. La loro capacità di individuare truffe, violazioni e contenuti illeciti consente alle piattaforme di intervenire in modo rapido. Il tutto riducendo i danni per gli utenti e prevenendo la diffusione di attività illecite. Per garantire l’efficacia del sistema, il DSA obbliga le piattaforme a dare priorità alle segnalazioni provenienti dai segnalatori attendibili. Quest’ultime, infatti, vengono trattate con la massima rapidità e diligenza.

La scelta di Argo Business Solutions non è casuale. Come sottolineato dall’AGCOM, tale società si distingue per competenze avanzate nel contrasto a frodi online. Oltre che nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale e commerciali. La sua designazione è avvenuta dopo un’accurata istruttoria. Quest’ultima ha verificato la conformità ai requisiti previsti dal DSA. Tra cui indipendenza, professionalità e precisione nelle attività di segnalazione.

Oltre alla loro operatività, i segnalatori attendibili devono anche rendere conto pubblicamente delle loro attività. La pubblicazione annuale di un rapporto dettagliato garantisce la giusta trasparenza. Inoltre, permette all’Autorità di monitorare il rispetto delle norme. Tale rendicontazione, combinata con un monitoraggio costante da parte dell’AGCOM e della Commissione Europea, crea un sistema basato su accountability e revisione continua.

La designazione di Argo Business Solutions non è solo un riconoscimento di eccellenza. Rappresenta anche un primo passo per rendere il settore digitale italiano più sicuro e regolamentato. Ciò rafforzando, allo stesso tempo, anche la fiducia degli utenti e contribuendo alla creazione di un modello europeo innovativo e sostenibile.