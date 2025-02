Google Pixel 10: un salto di qualità atteso per l’estate

L’attesa per il lancio della nuova serie di smartphone Google Pixel 10 cresce. Le ultime indiscrezioni suggeriscono un debutto nel corso della prossima estate. Perfettamente in linea con la presentazione della serie Pixel9 avvenuta nell’agosto 2024. Questa volta però il colosso di Mountain View amplierà ulteriormente la serie, offrendo quattro varianti. Ovvero il Pixel10, Pixel10Pro, il 10Pro XL e il 10ProFold. La conferma arriva dai database GSMA. I quali rivelano anche i numeri modello e i nomi in codice dei dispositivi.

Secondo la documentazione trapelata, il Pixel 10 standard sarà identificato dal nome “Frankel”. Mentre la versione Pro sarà chiamata “Blazer”. La variante XL risponderà al nome “Mustang”, invece il modello Fold, dedicato agli amanti degli schermi flessibili, sarà denominato “Rango”. Curiosamente, manca il Pixel 10a, la cui presentazione sarebbe prevista per il 2026.

Innovazione e intelligenza artificiale: il cuore della nuova serie Pixel

Uno degli aspetti più attesi della nuova generazione di Pixel è il processore Tensor G5, prodotto da TSMC. Questa scelta segna un importante cambiamento rispetto al passato, quando i chip erano realizzati da Samsung.

L’adozione del nuovo processore infatti, dovrebbe garantire migliori prestazioni ed efficienza. Portando il Pixel10 a competere con i top di gamma di altri brand. Le prime informazioni parlano di un supporto alla registrazione video in 4K a 60fps e di un avanzato zoom digitale fino a 100x. Il comparto connettività sarà affidato a un modem MediaTek, denominato T900. Il quale potrebbe migliorare sensibilmente la ricezione rispetto alle versioni precedenti.

Un altro elemento distintivo della serie Pixel 10 sarà il forte utilizzo dell’intelligenza artificiale. Dopo il successo di Gemini sui Pixel9, Google, infatti, ha intenzione di estendere ulteriormente le capacità dell’AI nei nuovi modelli. In particolare avvalendosi di strumenti avanzati per la fotografia e l’editing in tempo reale.

Il design della nuova serie non dovrebbe discostarsi molto da quello attuale. È probabile che vi saranno solo alcuni affinamenti per migliorare l’ergonomia e la resistenza. L’annuncio ufficiale del loro debutto potrebbe avvenire ad agosto. Ma prima del Pixel 10, gli utenti potranno acquistare il Pixel 9a, la cui uscita è attesa già per la fine di marzo.