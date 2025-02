BYD Han L, berlina elettrica da 1080 CV e oltre 700 Km di autonomia

Il costruttore automobilistico cinese BYD porta avanti i suoi importanti progetti che puntano a proporre soluzioni efficienti in grado di garantire un’esperienza di guida eccellente. Le ultime novità diffuse riguardano proprio la sua berlina elettrica ad altissime prestazioni, la BYD Han L.

Non parliamo certamente di un modello qualsiasi ma di un veicolo frutto di un importante progetto che ha puntato a realizzare un’auto in grado di contraddistinguersi dalle altre proposte. Pensiamo alla sua capacità di erogare una potenza di 1.080 cavalli. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi nelle scorse ore.

BYD Han L: i dettagli della berlina ad alte prestazioni

Portare sul mercato una berlina come la BYD Han L non può fare altro che attirare l’attenzione degli appassionati di quattro ruote che sono in cerca di una soluzione dalle prestazioni eccezionali. Ancora una volta BYD sembra riuscire nel suo intento.

Nelle scorse ore, dunque, sono stati diffusi alcuni importanti dettagli che riguardano l’autonomia della BYD Han L. Secondo quanto diffuso, la Han L 4WD della casa automobilistica cinese, dotata di doppio motore elettrico, è in grado di offrire fino a 601 chilometri di autonomia secondo il ciclo di omologazione CLTC.

Dati ancora più ottimizzati per quanto riguarda la versione RWD con trazione posteriore e singolo motore. Quest’ultima, infatti, è capace di percorrere fino a 710 chilometri con una carica completa (ciclo CLTC). Non dimentichiamo che alcuni dettagli emersi nei mesi scorsi hanno lasciato intendere che la berlina è in grado di supportare la ricarica a doppia pistola passando dal 16% al 100% di carica in soli 24 minuti.

Tutto grazie alla presenza di un’architettura elettrica a 945 V, con un motore elettrico da 580 kW e da 230 kW, sulla versione con doppio propulsore. Sulla versione a singolo motore trova invece spazio un’unità da 500 kW.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte del costruttore cinese BYD. Un costruttore che porta avanti anche importanti progetti che puntano a diffondere sempre di più i nuovi veicoli a propulsione elettrica.