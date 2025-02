Scout Motors, nuovi dettagli sulle elettriche ad autonomia estesa

In momento in cui la mobilità sostenibile sta ancora attraversando un periodo di difficoltà, legata ad una diffusione di veicoli a propulsione elettrica ancora del tutto scarsa, non mancano le aziende che continuano ad investire su importanti progetti utili per poter aumentare le proposte a emissioni zero. Un esempio è il marchio Scout Motors della casa automobilistica tedesca Volkswagen.

Non a caso, Scout Motors sta portando avanti un importante lavoro su veicoli elettrici ad autonomia estesa (EREV). Proprio questi ultimi nelle scorse ore sono stati protagonisti di alcune informazioni che hanno attirato l’attenzione degli appassionati di quattro ruote. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo maggiori dettagli in merito.

Scout Motors: al lavoro sull’EREV

Sono sempre di più le tecnologie su cui i costruttori del settore automotive lavorano al fine di ottimizzare le prestazioni e la potenza dei veicoli che portano su strada. Le novità, dunque, non mancano mai come nel caso del marchio Scout Motors che nelle scorse ore ha deciso di svelare maggiori dettagli in merito alle sue vetture elettriche ad autonomia estesa (EREV).

A diffondere le informazioni è lo stesso amministratore delegato dell’azienda ed ex presidente di Volkswagen Group of America, Scott Keogh. Keogh per attirare l’attenzione degli utenti ha deciso di svelare alcune informazioni sui modelli dandoci l’opportunità di avere un’idea più chiara delle caratteristiche.

Quel che sappiamo, dunque, al momento è che il sistema EREV sarà in grado di garantire al veicolo un’autonomia elettrica di circa 241 km. Oltre a ciò, troverà spazio un motore a combustione interna che fungerà da generatore. Caratteristica che consentirà di portare l’autonomia complessiva fino a 805 km.

Ad equipaggiare il modello BEV un accumulatore tra i 120 e i 130 kWh, mentre la versione EREV disporrà di una batteria tra i 60 e i 70 kWh. Non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte della stessa casa costruttrice.