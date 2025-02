BYD: dal 2027 batterie allo stato solido

Il costruttore cinese BYD continua a lavorare al fine di portare a termine progetti che sono parte integrante di strategie che puntano ad ottimizzare i prossimi veicoli che debutteranno sul mercato. Non solo progettazione di nuovi modelli, dunque, ma anche un lavoro dettagliato per sviluppare componenti utili. Con tale obiettivo, l’azienda cinese sta lavorando al fine di riuscire ad implementare sui propri modelli batterie in grado di offrire un’autonomia eccellente.

Secondo quanto diffuso, infatti, la casa automobilistica cinese BYD prevede di effettuare un primo e importante uso dimostrativo delle nuove batterie allo stato solido nel 2027. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

BYD: al lavoro sulle batterie allo stato solido

Portare avanti progetti innovativi che puntano alla realizzazione di soluzioni per rendere più efficienti i nuovi veicoli elettrici non fa altro che confermare la volontà di questo marchio di voler competere con altri importanti costruttori.

Ancora una volta, infatti, BYD porta avanti progetti che vedono come principale protagonista le batteria allo stato solido. Non casualmente, quando dichiarato, ci consente di sapere questa nuova tecnologia consentirà alle auto elettriche di ottimizzare non solamente l’autonomia ma anche di ridurre i tempi di ricarica che molto spesso sono lunghi.

Parliamo pertanto di un obiettivo importante che richiede un attento e lungo lavoro affinché si possa giungere al risultato sperato. BYD, infatti, decise di iniziare a dedicare i propri sforzi su ricerca e sviluppo di batterie completamente allo stato solido nel lontano 2013. Secondo quanto diffuso, nel 2027 vedremo le prime vetture dotate di questa nuova tecnologia ma solamente tra il 2030 al 2032 ci sarà una fase di espansione con un’effettiva disponibilità di tali soluzioni.

Dunque, non ci resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti in merito per scoprire a che punto è lo sviluppo delle batterie allo stato solido di BYD.