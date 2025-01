BYD Han L: prestazioni top per la nuova elettrica e plug-in ibrida

La BYD Han L è pronta a stupire. Questa berlina di alta gamma è differente per le sue dimensioni particolarmente generose. Di lunghezza, infatti, è ben 5 m e possiede un passo di 2,97 m. Tali numeri, come intuibile, vanno a creare un ambiente spazioso e comodo. La larghezza è invece di 1,96 m e contribuisce a dare alla BYD quel look imponente che la rende unica su strada. Il peso poi è compreso tra 2.095 e 2.466 kg e conferma la robustezza costruttiva. A tavoletta, la velocità massima è di 270 km/h. Questa sua potenza rivela il carattere sportivo della vettura.

Come riesce BYD a unire lusso e prestazioni? La chiave è nelle motorizzazioni. Due varianti elettriche offrono potenze straordinarie. Una versione monta un motore singolo da 500 kW, mentre l’altra è dotata di due propulsori con una potenza combinata di 810 kW. Numeri che fanno sognare e promettono un’accelerazione mozzafiato. Anche le versioni ibride plug-in impressionano. Un motore a benzina da 1,5 litri e 115 kW si combina con uno o due motori elettrici da 200 kW ciascuno. I due portano a prestazioni flessibili e ad un’efficienza notevole per un’auto così grande e sostenibile.

La rivoluzione delle batterie BYD

Le motorizzazioni della BYD Han L non sono l’unico punto di forza. A fare la differenza è anche il pacco batterie, realizzato dalla divisione interna FinDreams Battery. La tecnologia al litio ferro fosfato offre sicurezza, durata e prestazioni costanti. Cosa significa per gli utenti? Maggiore autonomia, affidabilità e costi di gestione ridotti. Con due varianti elettriche e altrettante ibride, la BYD Han L punta a soddisfare ogni esigenza, dalla guida urbana alle lunghe percorrenze.

Nonostante l’assenza di dati ufficiali sul prezzo, è chiaro che questa berlina rappresenta un salto di qualità per BYD. Si stima che il modello base costerà più di 200.000 yuan, circa 26.700 euro. Un prezzo che sembra giustificato dalle caratteristiche offerte. Prestazioni elevate, design elegante e innovazioni interne rendono questa BYD una delle berline più attese sul mercato. Quanti saranno i prossimo a lasciarsi conquistare da questa nuova icona?