Ferrari SF-25, le dichiarazioni di Vasseur, Hamilton e Leclerc sulla nuova monoposto

Scuderia Ferrari HP ha ufficializzato la SF-25, la monoposto che correrà l’edizione 2025 del Campionato Mondiale di Formula 1. Dopo aver mostrato la livrea in occasione dello show F1 75 tenutosi a Londra e la macchina reale che ha effettuato i primi giri sul Circuito di Fiorano, l’entusiasmo dei Tifosi è alle stelle.

I primi chilometri percorsi da Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno permesso ai due piloti di prendere confidenza con la SF-25. Il prossimo appuntamento saranno i test prestagionali che si svolgeranno in Bahrain dal 26 al 28 febbraio.

In attesa di poter valutare le reali doti meccaniche e aerodinamiche della monoposto, dobbiamo affidarci a quelle che sono le sensazioni di coloro che hanno guidato lo sviluppo tecnico oltre che la stessa monoposto.

Scuderia Ferrari HP crede nel Titolo Costruttori e Piloti grazie al dream team composto da Hamilton e Leclerc a bordo della SF-25

Fred Vasseur, Team Principal, ha dichiarato: “Il lancio della nuova monoposto è un momento di grande emozione e orgoglio per tutto il team. La SF-25 è il risultato di mesi di lavoro intenso che tutta la squadra ha portato avanti con grande dedizione a Maranello e siamo entusiasti di vedere il frutto dei nostri sforzi concretizzarsi ed essere ormai pronto a scendere in pista”. Il Team Principal ha ricordato come la scorsa stagione abbia visto Scuderia Ferrari lottare fino all’ultima gara per il titolo Costruttori e l’obiettivo del 2025 è solo uno, vincere il titolo Piloti e Costruttori.

Alle parole di Vasseur hanno fatto eco quelle di Loic Serra, Technical Director Chassis. Il direttore tecnico di Scuderia Ferrari HP ha confermato che la SF-25 rappresenta una evoluzione della SF-24 con quasi il 99% degli elementi modificati rispetto al modello precedente. Si tratta di una scelta fatta per cercare di massimizzare il potenziale della vettura ed estrare ogni centesimo utili alle performance generali.

Charles Leclerc non ha nascosto il proprio entusiasmo: “Sono estremamente carico per il lancio della SF-25. Ogni anno ce la mettiamo tutta per migliorare e so che la squadra ha lavorato senza sosta per mesi. La scorsa stagione è stata molto combattuta e siamo arrivati vicinissimi al titolo. Quest’anno, il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo vincere il campionato Costruttori e, personalmente, desidero fortemente il titolo Piloti”.

Anche Lewis Hamilton si è lasciato trascinare dal calore dei Tifosi ammettendo che: “Le mie prime settimane come pilota della Scuderia Ferrari HP sono state assolutamente incredibili ed è stato fantastico poter toccare con mano la passione e la dedizione di tutto il team. Per questo l’evento di questa sera con la presentazione della mia prima Ferrari è stato davvero emozionante”.